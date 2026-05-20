Надежда Йорданова: Промените в правилника на НС затварят ушите и очите на опозицията

Председателят на парламентарната група на „Да, България“ Надежда Йорданова коментира предложенията за промени в правилника на Народното събрание. Йорданова подчерта, че предложенията на управляващото мнозинство „будят голямо безпокойство“, защото според нея „се ограничава парламентарният контрол“ и „възможността за реализиране на законодателната инициатива“. „Ограничава се времето за запознаване и за участие в законодателния процес“, каза тя и допълни, че според нея „се затварят ушите и очите на опозицията“.

По думите ѝ се предвижда отпадане или ограничаване на задължението на държавните органи и местната власт да предоставят информация на народните представители в определени срокове. Тя определи това като „един от най-ефективните инструменти за контрол и работа на опозицията“. „За съжаление, това, което виждам до този момент е, че управляващото мнозинство отказва да чуе нашите аргументи“, заяви Йорданова и допълни, че мотивите за промените, свързани с „по-ефективен законодателен процес“, според нея прикриват други цели.

Тя даде пример с предложението комисии да могат да се свикват и да разглеждат законопроекти в много кратки срокове, включително до 24 часа след разпределението им, дори когато става дума за обемни законопроекти. „Кога да се подготвиш, кога да изразиш становище, кога да потърсиш експертен съвет и да вземеш дебат?“, коментира тя.

Йорданова посочи, че част от предложенията връщат практики от времето на „Тройната коалиция“ и предупреди, че подобен подход може да доведе до прибързани решения. Тя даде пример с кризисни ситуации като случая с КТБ, когато, по думите ѝ, е било важно да се избегнат прибързани законодателни действия.

По отношение на достъпа до информация Йорданова подчерта, че съществува съществена разлика между правата на депутатите и тези по Закона за достъп до обществена информация. „За депутатите е повече. Например достъп до търговска тайна, достъп до класифицирана информация“, каза тя, като уточни, че това позволява по-ефективен парламентарен контрол.