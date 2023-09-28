Всички кандидати за кмет и общински съветници на местните избори 2023 в Стара Загора
Кандидат-кметове
КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - Иван Стоянов Върляков
ПП ВЪЗРАЖДАНЕ - Искра Михайлова Михайлова
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД - Тихомир Гочев Тенев
ПП ГЕРБ - Живко Веселинов Тодоров
МК Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ - Мария Танева Динева
КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - Димитър Здравков Чорбаджиев
Кандидати за общински съветници
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
101. Иван Стоянов Върляков
102. Велина Димитрова Атанасова
103. Валентина Стойчева Бонева
104. Климент Павлов Пенчев
105. Неделчо Кръстев Маринов
106. Галина Куманова Господинова
107. Даниела Ангелова Лекина
108. Сашко Иванов Лозанов
109. Владимир Любомиров Грамовски
110. Радослав Георгиев Георгиев
111. Неделин Костадинов Марков
112. Вяра Жекова Жекова
113. Милена Златева Данкова
114. Радиана Георгиева Неделчева
115. Яна Василева Тюркеджиева
116. Неделин Вълчев Матев
117. Светослав Филипов Влахов
118. Красимир Иванов Ончев
119. Искра Димитрова Иванова
120. Кольо Димов Колев
121. Цветан Кънчев Кашеров
122. Евгения Драгомирова Драганова
123. Павлина Динева Арнаудова
124. Диян Антонов Донев
125. Нанко Генчев Генев
126. Стоимен Ивелинов Запрянов
127. Георги Димитров Орханкелиев
128. Николай Стефанов Атанасов
129. Мая Лефтерова Славова
130. Йонка Лукова Стоянова
131. Валентин Спасов Ненов
132. Стефан Генков Стефанов
133. Руси Тодоров Русенов
134. Евгени Минев Минев
135. Мариан Господинов Тенев
136. Петър Генчев Петров
137. Таньо Димитров Танев
138. Атанаска Митева Ганчева
139. Тихомир Георгиев Кишнев
140. Стефка Николова Иванова
141. Кольо Стоянов Динев
142. Донка Желязкова Динева
143. Йордан Георгиев Христов
144. Деляна Янкова Цонева
145. Исмира Башич
146. Митко Димитров Митков
147. Мирослав Атанасов Атанасов
148. Донка Маринова Черковска
149. Огнян Стайков Маринов
150. Ива Минева Иванова
151. Мариус Иванов Кирков
ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
101. Борислав Любомиров Лазаров
102. Стоян Тодоров Стоянов
103. Красимир Янков Драганов
104. Стоян Николаев Николов
105. Милен Методиев Миланов
ПП ГЕРБ
101. Емил Маринов Христов
102. Йордан Петров Николов
103. Мартин Паскалев Паскалев
104. Емил Славов Славов
105. Динко Танев Михайлов
106. Мария Колева Жекова
107. Антон Тодоров Тонев
108. Николай Валериев Николов
109. Бояна Тихомирова Танева Манова
110. Дарин Петков Маринов
111. Георги Йорданов Господинов
112. Стефан Веселинов Духтев
113. Боян Ангелов Бабанов
114. Радослав Пламенов Георгиев
115. Стефан Анков Георгиев
116. Теньо Динев Тенев
117. Тихомир Иванов Трифонов
118. Мартин Недялков Младенов
119. Иванка Колева Михайлова
120. Владимир Стойчев Стойчев
121. Мартин Николаев Мартинов
122. Гочо Янчев Карагьозов
123. Александър Красимиров Кьосев
124. Трифон Петров Трифонов
125. Десислава Иванова Нанева
126. Желязко Драгомиров Атанасов
127. Емил Тихомиров Енчев
128. Живко Гочев Желязков
129. Ангелина Георгиева Георгиева
130. Катерина Иванова Йотова
131. Стоян Василев Григоров
132. Нина Костова Русенова
133. Галина Вълчева Желязкова
134. Дияна Маринова Канева
135. Мариана Милкова Минева
136. Емил Любославов Трифонов
137. Емил Николаев Иванов
138. Василиос Николаос Карапас
139. Ростислав Здравков Попов
140. Злателина Антонова Златева
141. Диан Данчев Юруков
142. Даниел Валентинов Петков
143. Пенка Златанова Атанасова
144. Десислав Панчев Иванов
145. Лорета Георгиева Кравченко - Георгиева
146. Ивелина Петрова Андреева
147. Теньо Тонев Тенев
148. Тихомир Гавраилов Стефанов
149. Николина Ангелова Ангелова
150. Мирослав Миленов Минчев
151. Мария Иванова Димитрова
БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
101. Ивайло Нанков Калпачев
102. Тенчо Георгиев Тенев
103. Енчо Танев Радев
104. Виктор Димитров Беслимов
Граждани за Общината
101. Станислава Братанова Канева
102. Румяна Георгиева Панайотова
103. Красимира Петева Златева
104. Моника Димитрова Колева
105. Стоянка Димитрова Димитрова
106. Мария Койчева Бончева
107. Мария Димитрова Йовкова
108. Елица Богомилова Вълкова
109. Добрияна Емилова Лилчева
110. Даниела Панчева Ташева
111. Валентина Панчева Жекова
112. Магдалена Живкова Иванова
113. Татяна Иванова Иванова
114. Галина Георгиева Петрова
115. Диляна Петрова Василева
116. Яница Савова Желева
117. Валентина Петрова Вълчева
118. Велина Дунева Желязкова
119. Цветомира Бойкова Захаринова-Деликова
120. Генка Тенева Желева
121. Пламена Йорданова Катеринова
122. Зорница Христова Баръмова-Колева
123. Анита Ангелова Инджова
124. Мария Бенчева Георгиева
125. Добрина Петкова Маринова
126. Димитринка Евгениева Лазарова
127. Даниела Герганова Колева
128. Донка Георгиева Аладжова
129. Динка Христова Ангелова
130. Валентина Данчева Малупос
131. Ганина Стефанова Михайлова
132. Катя Атанасова Инджова
133. Динка Димитрова Батчева
БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
101. Дина Трифонова Вълкова
102. Иво Спасов Спасов
103. Миглена Маринова Шаркова
104. Славка Господинова Стоянова
105. Петко Христов Русанов
106. Десислава Станимирова Стоянова
107. Кирилка Иванова Янкова
108. Емилия Радкова Недева
109. Ани Василева Илиева
110. Камелия Цанкова Тодорова
111. Ивелина Петрова Георгиева
112. Йордан Илиев Иванов
113. Цветан Стойчев Вълчанов
114. Йорданка Димитрова Петкова
115. Запрян Стефанов Куртев
116. София Георгиева Киранчева
117. Юлиан Славчев Кръстев
118. Елица Веселинова Велева
119. Иванка Нанева Иванова
120. Радостина Динкова Кондева
121. Стоян Тотев Желев
122. Слави Георгиев Славов
123. Здравко Александров Василев
124. Пенко Иванов Койчев
125. Магдалена Петрова Шимова
126. Антоанета Маринова Михайлова
127. Николай Господинов Иванов
128. Иван Калчев Стоянов
129. Албена Радкова Станева
130. Йорданка Славова Налбантова
131. Венко Грозев Русинов
132. Деляна Тодорова Иванова
133. Динка Колева Мараджиева-Динкова
134. Нина Пенчева Иванова
135. Донка Митева Ракаджиева
136. Венелина Георгиева Лечева-Шишманова
137. Апостол Иванов Нейчев
138. Благовеста Пенева Тонева
139. Никола Динев Николов
140. Искрен Христов Кирев
141. Мирослав Стоянов Стоянов
142. Митко Асенов Юлиянов
143. Пламен Ангелов Денев
144. Радка Запрянова Василева
145. Росица Маринова Косева
146. Мирослав Иванов Недев
147. Галя Кирова Петрова
148. Милена Иванова Желева
149. Дария Славова Иванова
150. Надежда Димитрова Недева
151. Десислава Миткова Илиева
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
101. Тихомир Гочев Тенев
102. Петьо Пламенов Ценов
103. Андрей Стоянов Андреев
104. Борислава Георгиева Борисова
105. Владимир Юриев Радков
106. Стамен Иванов Ведричков
107. Димитринка Костова Пенчева
108. Христо Зарков Запрянов
109. Росица Борисова Ламбова-Армянова
110. Радка Георгиева Димитрова
111. Ружа Филипова Андролова
112. Велин Братанов Величков
113. Станислав Димов Танев
114. Галин Николаев Гьоков
115. Мария Пенева Куманова-Япчеджикова
116. Деян Динчев Костадинов
117. Георги Петров Дачев
118. Ивелина Павлова Стоянова
119. Михаела Росенова Енчева-Димитрова
120. Станимир Колев Иванов
121. Иванка Василева Тонева
122. Кристиян Димов Николов
123. Севдалин Христов Славов
124. Мирослав Стоянов Стоянов
125. Христен Росенов Чиликов
126. Елеонора Любомирова Лозева
КОД /Консервативно Обединение на Десницата/
101. Иванка Стоянова Лозанова
102. Боян Димитров Славов
103. Ваня Георгиева Шомова
104. Юлия Тенева Кючукова
ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО
101. Николай Атанасов Емилов
102. Борис Йорданов Михайлов
103. Михаил Митков Борисов
104. Васил Демирев Богданов
ЛЕВИЦАТА!
101. Деян Христов Дяков
102. Наско Радиславов Митев
103. Даниела Димитрова Николова
104. Александър Христов Тодоров
105. Николай Станев Станев
106. Йордан Маринов Йорданов
107. Борислав Митков Йорданов
108. Виолета Желязкова Сидерова
109. Динко Цветков Иванов
110. Фани Иванова Димитрова
111. Светослав Тодоров Тарълов
112. Красимира Митева Чавдарова
113. Ивелин Маринов Колев
114. Михаил Богомилов Методиев
115. Стелиян Николаев Попчев
116. Любен Георгиев Георгиев
117. Вяра Николова Захариева
118. Диана Живкова Колева
119. Андон Недялков Андонов
120. Димитър Тошков Тотев
121. Ростислав Любомиров Рашев
122. Михаела Бориславова Недева
123. Мартин Динков Господинов
124. Виктор Иванов Вичев
125. Динко Асенов Славов
126. Жара Веселинова Пенева
127. Мирослав Георгиев Атанасов
128. Божидар Георгиев Ширяков
129. Кънчо Митков Кашеров
130. Светослав Николаев Иванов
131. Веселин Руменов Ранчев
132. Веселин Атанасов Дърмонов
133. Христо Костадинов Острев
134. Иванка Колева Петкова
135. Михаил Петров Михайлов
136. Калин Димитров Митранов
137. Радомир Николаев Стоянов
138. Калин Красимиров Петров
139. Станислав Димчев Марков
140. Станимир Иванов Стойчев
141. Йордан Стоянов Йорданов
142. Пламен Енев Господинов
143. Керка Златева Герджикова
144. Мария Георгиева Янева
145. Генко Гьонев Гьонев
146. Иван Цанков Иванов
147. Пламен Георгиев Гочев
148. Камелия Димчева Стаматова- Йовчева
149. Ивелин Георгиев Ангелов
150. Зорница Георгиева Митева-Генчева
151. Светослав Петков Петров
БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА
101. Виктор Василев Драголов
102. Бойчо Лазаров Биволарски
103. Боян Йорданов Кулев
104. Румяна Методиева Ченалова
105. Вилина Пенева Миланова
106. Татяна Георгиева Георгиева
107. Жана Пенчева Минчева
108. Недко Пламенов Кузманов
109. Иван Карушков Иванов
110. Иван Митков Николов
111. Паоло Василев Драголов
112. Пламен Иванов Димов
113. Кремена Недева Йовчева
114. Доника Златева Любенова
115. Светлин Стоянов Стойчев
116. Ганка Василева Добрева
117. Светла Станчева Николова
118. Евгени Иванов Бинев
119. Стефанка Ташева Райкова
120. Ивелин Иванов Рашев
121. Мирослав Илиев Динев
122. Николай Тончев Тончев
123. Кремена Минева Митева
124. Юлиана георгиева Борисова
125. Божана Костова Иванова
126. Димитър Кръстев Левков
127. Иван Красимиров Вачков
128. Наел Мохамед Ал Данауар
129. Димитър Десиславов Сергеев
130. Иван Георгиев Пенчев
131. Станимир Кирилов Калфов
132. Александър Ангелов Дерменджиев
133. Милен Живков Кирилов
134. Георги Руменов Райков
135. Силвия Желева Петрова
136. Християн Мирославов Маринов
137. Стефан Пеев Стефанов
138. Димо Георгиев Димов
139. Мария Динкова Иванова
140. Наталия Стефанова Желязкова
141. Петър Десиславов Сергеев
142. Петко Иванов Винков
143. Росица Рангелова Петрова
144. Мария Христова Коева
145. Мария Златева Инджова
146. Стелиана Александрова Богоенкова
147. Енчо Георгиев Енчев
148. Христо Альошев Христов
149. Атанас Петков Иванов
150. Елена Тенева Митева
151. Христо Андреев Асенов
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
101. Дамян Желязков Георгиев
102. Милена Вълева Василева
103. Павлина Янчева Делчева
104. Ивайло Красимиров Георгиев
105. Светлана Стефанова Георгиева
106. Мария Кънчева Чукурова
107. Пламен Маринов Петков
108. Деница Ганчева Манолова
109. Венелин Любомиров Василев
110. Стоян Иванов Русев
111. Нели Кръстева Димова
112. Йоланта Христова Стойчева
113. Александар Здравески
114. Миглена Василева Бошнакова
115. Павлинка Кръстева Жекова
116. Стоян Вътев Стоянов
117. Анелия Иванова Димитрова
118. Димитър Цветанов Георгиев
119. Таня Господинова Малчева
120. Стефан Алексиев Стефанов
121. Божидара Живкова Канева
122. Стелиян Стефанов Евтимов
123. Рут-Констанс Тодорова Койнарска
124. Таньо Колев Танев
125. Веселина Иванова Цветанова
126. Диян Милев Гагалов
127. Георги Нейков Геренов
128. Слънчезар Цанков Христов
129. Иван Георгиев Иванов
130. Станимир Лазаров Генчев
131. Живко Васков Канев
132. Румен Стоянов Бекяров
133. Ива Танева Желязкова
ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Искра Михайлова Михайлова
102. Даниел Станиславов Проданов
103. Ива Серьожева Ангелкова
104. Галин Господинов Динев
105. Дончо Кънчев Радев
106. Десислава Миткова Калоянова
107. Тодор Руменов Делчев
108. Стилян Христов Христов
109. Диян Неделчев Тодоров
110. Стоил Михайлов Минев
111. Таня Петрова Петкова
112. Мая Велинова Гюзелева
113. Красимир Славов Колев
114. Венелин Петров Славчев
115. Петър Иванов Динев
116. Александрина Василева Василева
117. Ивайло Димитров Иванов
118. Надежда Дончева Иванова
119. Васил Ангелов Червенаков
120. Богдана Рускова Тонева
121. Рени Владимирова Николова
122. Илиана Славова Сребрева
123. Григор Костов Димов
124. Красимир Стефанов Тилев
125. Георги Пламенов Узунов
126. Станимир Георгиев Стойчев
127. Деян Руменов Николов
128. Митко Неделчев Кадиев
129. Руско Иванов Тонев
130. Цветомила Севдалинова Семова
131. Цветалия Красимирова Желязкова
132. Иван Петков Иванов
133. Татяна Светославова Генкова
134. Ирина Иванова Маринова
135. Иван Господинов Иванов
136. Антоанета Радославова Димитрова
137. Иван Георгиев Паунов
138. Георги Стоев Стоев
139. Каролина Северинова Емилова
140. Яна Мартинова Динева
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
101. Христо Иванов Иванов
102. Антон Петков Каленов
103. Анелия Петкова Димитрова
104. Мария Евгениева Иванова
105. Теодор Петев Съботинов
106. Михаил Георгиев Михайлов
107. Марин Николаев Цветковски
108. Михаил Койчевич Койчев
109. Росица Цветанова Иванова
110. Господин Иванов Николов
111. Елвира Петрова Делчева
112. Стоян Динев Божев
113. Калоян Ганков Ганев
114. Пламен Славов Петров
115. Антоний Стоянов Пенев
116. Стелиян Иванов Станчев
117. Илиан Иванов Желязков
118. Моника Атанасова Тарлева
119. Венцислав Сашев Геров
120. Иван Тошев Иванов
121. Пламен Дичев Дичев
122. Иван Данчев Балчев
123. Антония Данчева Данчева
124. Илия Петров Стоянов
125. Теодора Калчева Тотева
126. Цветелина Теодорова Тодорова
127. Михаела Михайлова Иванова
128. Матьо Дончев Марков
129. Ваня Атанасова Тенева
130. Лиляна Трайкова Панайотова
131. Теодора Пейкова Тодорова
132. Иван Иванов Шошев
133. Мирена Михайлова Михайлова
134. Валентин Валентинов Динев
135. Цонко Александров Колев
136. Димитър Румянов Пейков
137. Росен Стойчев Стойков
138. Доника Николова Иванова
139. Пламен Пенев Михайлов
140. Веселин Димитров Нейков
141. Венета Недялкова Кунева
142. Йордан Илиев Гочев
143. Радостин Ненков Янков
144. Камен Колев Иванов
145. Пенка Ангелова Иванова
146. Марияна Тенева Христова
147. Магдалена Димитрова Терзиева
148. Велин Весков Бошнаков
149. Делян Динчев Илиев
150. Красимир Михайлов Илиев
151. Антон Тилев Генев
ПП Движение Напред България
101. МИРОСЛАВ ГЕНЧЕВ РАЙКОВ
102. АНГЕЛ ТИНКОВ ВАСИЛЕВ
103. ИВАН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
104. СТАНИМИРА КОЛЕВА АТАНАСОВА
105. МАРТИН КРАСИМИРОВ САМОХОДОВ
106. ТОДОРКА МИЛЕВА ТОДОРОВА
107. ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
108. ИНА ВЕНЕЛИНОВА СТОЯНОВА
109. ХРИСТИЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
110. ЯНА ВАСИЛЕВА ЮГОВА
111. ИВАН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ
112. ДИАНА ДИНЕВА ДИНЕВА
113. ИВАН ТАСЕВ ВУТОВ
114. ДОБРОМИРА ЕНЧЕВА ИВАНОВА
115. ЕВГЕНИ ДИНЕВ ТАНЕВ
116. ЯНКА МАРКОВА КАРАКАШЕВА
117. ИВАН СТОЙЧЕВ ИВАНОВ
118. ДИАНА СТАНИЛОВА НИКОЛОВА
119. ДИАН КОЛЕВ ЧЕРНАКОВ
120. ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА
121. ЦВЕТАН ЕВЕЛИНОВ ДРАГАНОВ
122. СТОЯНКА САШЕВА БОНЧЕВА
123. ДИЯН МИЛЕВ ЗЛАТЕВ
124. ЗОРНИЦА РАДОСЛАВОВА РАЙЧЕВА-ГЕОРГИЕВА
125. ТЕОДОР ДИМИТРОВ ВЕНКОВ
126. ГАЛИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
127. ПЛАМЕН НЕНОВ ГЕОРГИЕВ
128. БОНЧО ЖЕЛЯЗКОВ БОНЧЕВ
129. ДИНКО ТОНЕВ ТОНЕВ
130. ДОБРОМИРА НЕЙКОВА ДИМИТРОВА-ХРИСТОВА
131. КАТЕРИНА КРАСИМИРОВА ВЕЛИКОВА
132. ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
133. РАДОМИР ЖЕЛЕВ ПЕПЕЛОВ
134. СИМЕОН ГОРАНОВ БОГДАНОВ
ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД
101. Петър Иванов Желязков
102. Илиян Колев Илиев
103. Антон Димов Андонов
104. Соня Пламенова Тодорова
105. Стойчо Владимиров Стойчев
106. Деница Стойчева Митева
107. Мария Славова Тодорова
108. Петя Николова Желязкова
109. Емилия Бойкова Захариева
110. Славка Бонева Шопова
111. Еньо Димов Янчев
112. Иван Михалев Михалев
113. Сяро Драганов Сяров
114. Мартин Динков Ранчев
115. Антон Стойчев Тонев
116. Росен Колев Петров
117. Владимир Костадинов Вълчев
118. Цветан Цецков Симеонов
119. Десислава Милкова Малчева
120. Димо Димиев Цонев
121. Радостина Колева Кънева
122. Велко Стоянов Велков
123. Албена Тонева Павлова
124. Румен Благоев Цветанов
125. Стефан Желязков Стефанов
126. Тихомир Добрев Тилев
127. Елена Василева Дюлгерова
128. Александър Николаев Дончев
129. Малина Методиева Балчева
130. Георги Йорданов Дипчиков
131. Стойчо Василев Стойчев
132. Радостин Димитров Атанасов
133. Росица Енчева Ганева
134. Валери Цеков Николов
135. Иван Стойнов Митев
136. Мария Петкова Ганева
137. Стефан Петров Желязков
138. Нели Донева Даскалова-Генчева
139. Петко Колев Грозев
140. Жулиета Гочева Иванова
141. Камен Иванов Петков
142. Пеньо Димитров Сребрев
143. Йордан Тенев Райков
144. Елена Маринова Димитрова
145. Кристина Стойчева Кръстева
146. Ваня Георгиева Русева
147. Иван Йорданов Михайлов
148. Стальо Господинов Сталев
149. Румен Иванов Отузбиров
150. Атанас Колев Дианов
151. Светослав Димитров Диамандиев
Движение за права и свободи – ДПС
101. Тунджай Рамадан Йозтюрк
102. Мехмед Неджми Зейнел
103. Валентин Валентинов Георгиев
104. Юсни Мемиш Ибрям
105. Есмерай Руфкиева Байрямова
106. Илия Недялков Христов
107. Кристиян Венциславов Димитров
108. Ангел Владов Атанасов
109. Гергана Костадинова Георгиева
110. Селиме Кяшиф Шериф
111. Себахтин Самир Кемал
112. Невена Георгиева Енчева
113. Иван Василев Недялков
114. Илия Динев Илиев
115. Дияна Михайлова Димитрова
116. Слави Красимиров Рашев
117. Тодор Русев Тодоров
118. Михаил Огнянов Митев
119. Филип Иванов Филипов
120. Петър Сталинов Асенов
121. Свилен Валентинов Георгиев
122. Костадин Стоянов Стоянов
123. Теньо Генов Иванов
124. Веселина Николаева Трандева
125. Фиген Сезгин Мехмед
126. Младен Иванов Иванов
127. Стефан Пенков Стефанов
128. Иван Енев Костадинов
129. Атанас Асенов Атанасов
130. Чанко Костадинов Михайлов
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. Димитър Здравков Чорбаджиев
102. Бончо Григоров Григоров
103. Магдалена Владимирова Овчарова
104. Явор Велчев Янулов
105. Яница Милканова Господинова
106. Йонко Жоров Йовчев
107. Георги Колев Георгиев
108. Теньо Димов Арабаджиев
109. Ива Росанова Михайлова
110. Владимир Петков Димов
111. Минчо Кънев Петров
112. Георги Хинков Стефанов
113. Милко Стаматов Чанков
114. Васил Велков Герлимов
115. Динко Тонев Динев
116. Златинка Петрова Коева - Петкова
117. Силяна Юриева Божилова
118. Димитър Петров Александров
119. Борислав Руменов Вълчев
120. Нейчо Колев Нейчев
121. Диляна Начева Начева
122. Мартин Петков Бойчев
123. Денислав Станимиров Трошев
124. Станка Стоянова Хърсева
125. Теодора Димитрова Бърдарова
126. Мира Красимирова Желева
127. Дончо Стоянов Донев
128. Станимир Стефанов Григоров
129. Живко Петров Петров
130. Пламен Георгиев Петков
131. Нина Раднева Димитрова
132. Анелия Петрова Парапанова
133. Владимир Иванов Етов
134. Славомир Христов Славов
135. Александра Сашова Цветкова
136. Татяна Деянова Гюзелева - Манолова
137. Ивелина Иванова Илиева
138. Людмила Борисова Тошева
139. Нина Минчева Пенчева
140. Светлозар Иванов Радев
141. Селена Стоилова Кънчева
142. Мария Вълканова Димитрова
143. Таша Драгнева Тачева
144. Жеко Георгиев Георгиев
145. Стефан Русев Желев
146. Ивайло Тотев Тодоров
147. Радка Пеева Иванова
148. Грозьо Петров Маринов
149. Господинка Иванова Георгиева
150. Минка Бонева Тотева
151. Румен Стефанов Димитров
ПП ВЕЛИЧИЕ
101. Мирослав Желязков Милчев
102. Иво Петров Георгиев
103. Методи Тодоров Билников
104. Диляна Иванова Тонева
105. Божидар Георгиев Кръстев
106. Анна Иванова Бакалова
107. Любомир Тончев Ангелов
108. Донка Иванова Рабакова
109. Веселина Симанова Симанова
110. Симеон Бончев Димитров
111. Тихомир Динев Томов
112. Димитър Георгиев Димитров
113. Димка Кънева Косева
114. Антон Колев Димов
115. Митко Господинов Трайков
116. Ваня Александрова Таралежкова
117. Иван Стефанов Иванов
"Неутрална България"
101. Елена Маргаритова Нонева
102. Ставри Сотиров Сотиров
103. Койчо Динчев Койчев
104. Тодор Петров Борисов
105. Жанета Иванова Бюйлекова
106. Яница Пенева Иванова
107. Силвия Иванова Иванова
108. Анна Руменова Мадарджиева-Караиванова
109. Деян Динков Русенов
110. Генчо Тенев Гочев
111. Галинтин Станев Караславов
112. Анжелина Иванова Велчева
113. Керка Динева Николова
114. Ангел Иванов Иванов
115. Иван Тодоров Комилев
116. Трифон Христов Топалов
117. Атанас Стоянов Янев
118. Румен Славчев Йорданов
119. Жасмина Желева Койчева
120. Пламен Енчев Енев
121. Димитър Иванов Димитров
122. Милен Петров Петров
123. Стефан Ганчев Кехайов
124. Стоил Сребрев Авуски
125. Христина Петрова Радева
126. Преслав Димитров Станчев
127. Тихомир Миленов Тенев
128. Петър Господинов Петров
129. Маргарита Иванова Янчева
130. Вълчо Минев Пенев
131. Десислава Ганчева Ракова
132. Веселина Маринова Грозданова
133. Диана Тенева Петкова-Колева
134. Мария Радкова Ангелова - Стоянова
135. Мария Христова Янкова
136. Светла Георгиева Стоянова
137. Минчо Манолов Калчев
138. Лорета Светлинова Любенова
139. Никола Живков Минков
140. Стефан Вълев Миков
141. Леко Маринов Леков
142. Георги Андонов Динков
143. Станимир Ставрев Сотиров
Български Възход (НДСВ)
101. Николай Димитров Благоев
102. Ясен Стоянов Начев
103. Христо Йорданов Ковачев
104. Пламен Христов Михалев
105. Стелиян Иванов Стоянов
106. Денис Христов Димитров
107. Станислав Иванов Стоянов
108. Борис Йорданов Тасков
109. Валентин Димитров Христозов
110. Деян Колев Бояджиев
111. Мая Тодорова Митева
112. Иван Стоянов Йовчев
113. Мария Желева Димитрова-Дюлгярова
114. Тенко Димитров Панев
115. Димитър Илиев Димитров
116. Динко Данчев Иванов
117. Тихомир Георгиев Киров
118. Димитър Стефанов Капитанов
119. Руслан Гочев Митков
120. Даниела Георгиева Дианова
121. Румяна Лалева Присадашка
122. Радослав Стойков Димитров
123. Живко Желев Желев
124. Ивайло Светлозаров Славов
125. Радостина Георгиева Тонева
126. Златомира Димитрова Димитрова
127. Пламена Михова Шимова
128. Вълко Георгиев Данаилов
129. Ивелина Николова Иванова
130. Станислав Запрянов Стоянов
131. Кети Юлиева Граматикова
132. Кремена Стойчева Танева
133. Иван Вълчев Панайотов
134. Ангел Георгиев Гюзлев
АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (ВМРО)
101. ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ
102. КРАСИМИР СИМЕОНОВ ЧЕРВИЛОВ
103. ИВЕТА ВАЛЕНТИНОВА ЛАЗАРОВА
104. ДИМО КОЛЕВ ДИМИТРОВ
105. ТАНЯ МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА
106. ИВАН НЕЙКОВ ИВАНОВ
107. НИКОЛА ЛЮБОМИРОВ ПИРОВСКИ
108. НИКОЛАЙ ВЛАДКОВ ГЕНЧЕВ
109. СТАМЕН ИВАНОВ БИШКОВ
110. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ
111. НАЧО ДИМИТРОВ НАЧЕВ
112. СВЕТЛА ЕНЧЕВА МАКЕДОНСКА
113. ЛЮДМИЛ ВЕЛИЧКОВ ТАНЧЕВ
114. ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТОПАЛОВА-ХАДЖИПЕТРОВА
115. ВЛАДИМИР БОРИСОВ ЙОРДАНОВ
116. ЙОАНА ВАСИЛЕВА ГЕРЛИМОВА
117. СТАНИМИР ДИМИТРОВ АНДОНОВ
118. АТАНАС СТЕФАНОВ АТАНАСОВ
119. КОНИ ИВАНОВА-ТАНЕВА
120. ЕЛЕОНОРА ВАНГЕЛОВА ДИНЕВА
121. КОНСТАНТИН ИЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ
122. СТЕЛА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА
123. БОЖИДАР НЕДЯЛКОВ ДИМИТРОВ
124. СРЕБРИНА ЛЮБОМИРОВА ЗЕФИРОВА
125. ГЕРГАНА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-МАДЖАРОВА
126. ПЛАМЕН ИЛЧЕВ ЗАПРЯНОВ
127. ПЛАМЕН ПЕТКОВ НИКОЛОВ
128. ГАЛИНА ВЪЛКОВА ГОЧЕВА
129. ПАМЕЛА ТАНЕВА ГЕОРГИЕВА
130. ГЕРГАНА МАРИНОВА ТОДОРОВА
131. МИЛЕН РАЧЕВ РАЧЕВ
132. МАГДАЛЕНА КРУМОВА ДИМОВА
133. САШО ЛЮБОМИРОВ ПЕТРУНОВ
134. ГАЛИНА ДИМИТРОВА ЗЛАТЕВА
135. ГЕОРГИ СТАНИМИРОВ ТОТЕВ
136. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
137. ДИЯНА МИЛЧЕВА МИЦОВА
138. МИРОСЛАВА НЕДЕЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА
139. ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ ЯНКОВ
140. СТИЛИЯНА ДРАГОВА НИКОЛОВА
141. ДИМИТЪР МИНЧЕВ МИТЕВ
142. ПЛАМЕН АНТОНОВ АНДРЕЕВ
143. МАРИО МИНЕВ ЦВЕТКОВ
144. ДИАНА ИВАНОВА ДЕВЛОВА
145. ДИМИТЪР НЕВИЛИНОВ ДИМИТРОВ
146. МИГЛЕН ХАРАЛАМПИЕВ ГЮРОВ
147. СТЕФКА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
148. ДИНКО СЛАВЧЕВ СЛАВОВ
149. ХРИСТО ЖОРОВ ХРИСТОВ
150. ГЕОРГИ ЯНЕВ КОСТАДИНОВ
151. СТЕФКА ГЕНОВА ДОНЧЕВА
Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ
101. Мария Танева Динева
102. Светослав Бончев Колев
103. Васил Панайотов Генчев
104. Красимира Колева Чахова
105. Митко Маринов Маринов
106. Явор Райчев Гънчев
107. Методи Динев Пенчев
108. Радой Евгениев Желязков
109. Стоянка Тотева Ненова
110. Кирил Петков Георгиев
111. Иван Антонов Георгиев
112. Христо Иванов Донев
113. Васил Желев Демирев
114. Иван Трифонов Иванов
115. Антон Андонов Граматиков
116. Мария Стоянова Иванова
117. Мартин Танев Георгиев
118. Димитър Маринов Стаматов
119. Кристиян Димитров Добрев
120. Атанас Славов Атанасов
121. Женя Боянова Петкова
122. Ангел Атанасов Ангелов
123. Стилян Диянов Стойчев
124. Георги Николов Попниколов
125. Ваня Добринова Петкова
126. Мария Илиева Колева
127. Здравко Серафимов Здравков
128. Михаил Веселинов Партенев
129. Петър Георгиев Славов
130. Йордан Бориславов Точев
131. Доника Живкова Желязкова
132. Росица Кънева Добрева
133. Владислав Иванов Колев
134. Камелия Петрова Тодорова
135. Христофор Славчев Славов
136. Деница Божидарова Божилова
137. Айказ Карапетович Маджарян
138. Траян Данаилов Марков
139. Рая Делчева Енчева
140. Иван Желев Иванов
141. Катя Димитрова Кръстева
142. Станислав Венелинов Бакалов
143. Денислав Иванов Славов
144. Желязко Бонев Богданов
145. Стефка Маринова Халил
146. Георги Ганчев Тачев
147. Илияна Маринова Войнова - Начева
148. Ренета Иванова Панайотова
149. Евгени Николаев Николов
150. Петя Кънчева Желязкова
151. Ангел Стоянов Михайлов
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Кметът на Казанлък се отчете за управлението си преди местните избори
Редактор:
Деница Китанова
Етикети: местни избори 2023 листи местни избори 2023 Стара Загора