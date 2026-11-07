Един от фаворитите за нов президент на Франция твърдо подкрепи Украйна и е против САЩ да водят НАТО (ВИДЕО)

Крайнолевият кандидат за президент на Франция Жан-Люк Меланшон, който изглежда ще се бори за поста в конкуренция с крайнодясната Марин льо Пен, заяви ясна, недвусмислена и категорична подкрепа за Украйна. Той каза директно: "Ще се ангажираме пряко с разрешаването на руската инвазия в Украйна", визирайки Франция.
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"Ние, французите, които сме били нападнати четири пъти от нашия съсед, никога няма да се съгласим с идеята, че някой трябва да нападне някой друг, за да разреши политически проблем.
Не приемаме идеята за мир, включващ териториални отстъпки в Украйна, без да питаме засегнатото население дали е съгласно да бъде от едната или от другата страна на границата. От самите хора зависи да решат какво искат", настоя той.
French Presidential Candidate Jean-Luc Mélenchon: We will directly engage in resolving the Russian invasion of Ukraine. Because we French, who have been invaded four times by our neighbor, will never agree with the idea that anyone should invade anyone else to resolve a political problem. We do not accept the idea of peace involving territorial concessions in Ukraine without asking the populations concerned whether they agree to be on one side of the border or the other. It is up to the people themselves to decide what they want.— Clash Report (@clashreport) November 7, 2026
Меланшон обърна внимание и на НАТО - той говори в стар френски външнополитически стил, в смисъл, че Франция трябва да води в международен аспект. Това е докртина от много десетилетия назад, макар и нетолкова явна - Франция не може да е зависима от САЩ.
"Нямаме работа да сме в НАТО или в американски войни. Франция трябва да изгради световен фронт от необвързани държави в полза на един подреден свят. Имам предвид подреден свят, със закони, които всички уважават, и инструменти за принуда за прилагането им, когато те бъдат нарушени. С победата на Лула в Бразилия, решителността на Шейнбаум в Мексико и тази на испанската левица, например, става възможен блок на необвързани държави в света", смята Меланшон - Още: Франция днес: Макрон се закани на мародерите, Меланшон не осъди вандализма (ВИДЕО)
French Presidential Candidate Jean-Luc Mélenchon: We have no business being in NATO or in American wars. France must build a worldwide front of non-aligned nations in favor of an orderly world. I mean an orderly world, with laws that everyone respects and instruments of coercion to enforce those laws when they are violated. With Lula's victory in Brazil, Sheinbaum's determination in Mexico and that of the Spanish left, for example, a non-aligned bloc becomes possible in the world.— Clash Report (@clashreport) November 7, 2026