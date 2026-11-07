Войната в Украйна:

Един от фаворитите за нов президент на Франция твърдо подкрепи Украйна и е против САЩ да водят НАТО (ВИДЕО)

07 ноември 2026, 21:50 часа 786 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Един от фаворитите за нов президент на Франция твърдо подкрепи Украйна и е против САЩ да водят НАТО (ВИДЕО)

Крайнолевият кандидат за президент на Франция Жан-Люк Меланшон, който изглежда ще се бори за поста в конкуренция с крайнодясната Марин льо Пен, заяви ясна, недвусмислена и категорична подкрепа за Украйна. Той каза директно: "Ще се ангажираме пряко с разрешаването на руската инвазия в Украйна", визирайки Франция.

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"Ние, французите, които сме били нападнати четири пъти от нашия съсед, никога няма да се съгласим с идеята, че някой трябва да нападне някой друг, за да разреши политически проблем.

Не приемаме идеята за мир, включващ териториални отстъпки в Украйна, без да питаме засегнатото население дали е съгласно да бъде от едната или от другата страна на границата. От самите хора зависи да решат какво искат", настоя той.

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Меланшон обърна внимание и на НАТО - той говори в стар френски външнополитически стил, в смисъл, че Франция трябва да води в международен аспект. Това е докртина от много десетилетия назад, макар и нетолкова явна - Франция не може да е зависима от САЩ.

"Нямаме работа да сме в НАТО или в американски войни. Франция трябва да изгради световен фронт от необвързани държави в полза на един подреден свят. Имам предвид подреден свят, със закони, които всички уважават, и инструменти за принуда за прилагането им, когато те бъдат нарушени. С победата на Лула в Бразилия, решителността на Шейнбаум в Мексико и тази на испанската левица, например, става възможен блок на необвързани държави в света", смята Меланшон - Още: Франция днес: Макрон се закани на мародерите, Меланшон не осъди вандализма (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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