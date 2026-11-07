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Хлебарки като мишки: "Съквартиранти" в центъра на Москва (ВИДЕО)

07 ноември 2026, 21:57 часа 757 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Хлебарки като мишки: "Съквартиранти" в центъра на Москва (ВИДЕО)

Хлебарки с вид на мутанти успяха да изгонят московчанин от апартамента му в "Патрики" - най-шикозния квартал на руската столица Москва, в центъра ѝ. Сега той търси помощ от съда, за да си върне депозита от 99 000 рубли за едностайния апартамент, който е платил, но е получил изненадващи съквартиранти, съобщава руският прокремълски информационен телеграм канал Baza, чийто собственик Арам Габрелянов е под санкции от ЕС.

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Историята: Даниил, млад звукорежисьор, наел апартамент в елитния квартал "Патрики". Хазяите са творческо семейство – писателката Вера Дмитроченко и дъщеря ѝ, режисьорката Олга Столповская. За 100 000 рубли той се надявал на идеални условия, но вместо това се озовал да дели едностайния апартамент с хлебарки "с размерите на мишки". Отначало той сам опитал да се справи, викал хора за борба с вредители, а хазяйката покривала разходите. Апартаментът обаче отново се превърнал в леговище на хлебарки.

През септември Даниил не издържал на ситуацията и решил да се изнесе. Младият мъж твърди, че предупредил хазяйката си по имейл и изпратил предизвестие за прекратяване на договора по пощата. Но тя не се е явила да приеме обратно апартамента, отказала е да върне големия депозит и след това напълно е спряла да отговаря на обаждания.

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Както заяви адвокатът на московчанина Александър Зорин пред Baza, тъй като договорът е прекратен и наемателят не дължи нищо, законът е на негова страна и парите трябва да бъдат върнати. В момента той се опитва да си възстанови парите по съдебен ред, плюс лихва за аванс. Сумата ще продължи да расте, докато парите не бъдат върнати.

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Москва Хлебарки
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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