Хлебарки като мишки: "Съквартиранти" в центъра на Москва (ВИДЕО)

Хлебарки с вид на мутанти успяха да изгонят московчанин от апартамента му в "Патрики" - най-шикозния квартал на руската столица Москва, в центъра ѝ. Сега той търси помощ от съда, за да си върне депозита от 99 000 рубли за едностайния апартамент, който е платил, но е получил изненадващи съквартиранти, съобщава руският прокремълски информационен телеграм канал Baza, чийто собственик Арам Габрелянов е под санкции от ЕС.

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Историята: Даниил, млад звукорежисьор, наел апартамент в елитния квартал "Патрики". Хазяите са творческо семейство – писателката Вера Дмитроченко и дъщеря ѝ, режисьорката Олга Столповская. За 100 000 рубли той се надявал на идеални условия, но вместо това се озовал да дели едностайния апартамент с хлебарки "с размерите на мишки". Отначало той сам опитал да се справи, викал хора за борба с вредители, а хазяйката покривала разходите. Апартаментът обаче отново се превърнал в леговище на хлебарки.

🪳 Mutant cockroaches drive a Moscow man out of his apartment in the city's elite Patriarch's Ponds neighborhood A young sound engineer rented a one-bedroom apartment in one of Moscow’s most prestigious neighborhoods, expecting a comfortable life. Instead of luxury, he got roommates the size of mice — giant cockroaches. He tried poisoning the insects, setting traps, and hiring exterminators, but the cockroaches stubbornly refused to move out. Eventually, the tenant gave up and moved out himself. Now the landlady is refusing to return his 99,000-ruble security deposit. The man is trying to recover the money through the courts. At least the cockroaches get to live in Patriarch's Ponds rent-free 😂 — NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2026

През септември Даниил не издържал на ситуацията и решил да се изнесе. Младият мъж твърди, че предупредил хазяйката си по имейл и изпратил предизвестие за прекратяване на договора по пощата. Но тя не се е явила да приеме обратно апартамента, отказала е да върне големия депозит и след това напълно е спряла да отговаря на обаждания.

Както заяви адвокатът на московчанина Александър Зорин пред Baza, тъй като договорът е прекратен и наемателят не дължи нищо, законът е на негова страна и парите трябва да бъдат върнати. В момента той се опитва да си възстанови парите по съдебен ред, плюс лихва за аванс. Сумата ще продължи да расте, докато парите не бъдат върнати.

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