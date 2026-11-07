Още 3 мъртви тела: Терористът от Краков преди това е убил близките си?

Полският министър-председател Доналд Туск заяви на брифинг, че в дома на заподозрения за масовата стрелба в Краков 25-годишен полски гражданин Михал О. са открити още три тела - на две жени и мъж. Вероятно става дума за членовете на семейството му - родителите му и сестра му. Очаква се самоличността на трите жертви да бъде потвърдена. На място в град Островец-Швентокшиски, където е живял терористът, в момента се провежда разследване.
Припомняме, че в Краков терористът уби 6-ма души, 15 са ранени, 12 от тях са в тежко състояние.
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🚨 BREAKING: More possible victims in Kraków attacker's home, Polish PM Donald Tusk says According to Tusk, drone footage suggests there may be dead people inside the gunman's family home. “We will verify this,” the prime minister said. Six people have already been confirmed dead in the Kraków shooting. The possible additional deaths have not yet been confirmed.— NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2026
Зловеща терористична атака в Краков, убити и много ранени (ВИДЕА)
❗️Shooting in Kraków: three bodies found in the shooter’s house — two women and a man. The deceased are probably members of the suspect’s family, — Polish Prime Minister Tusk. https://t.co/74C8oae7Ne— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 7, 2026