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Още 3 мъртви тела: Терористът от Краков преди това е убил близките си?

07 ноември 2026, 23:53 часа 138 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Още 3 мъртви тела: Терористът от Краков преди това е убил близките си?

Полският министър-председател Доналд Туск заяви на брифинг, че в дома на заподозрения за масовата стрелба в Краков 25-годишен полски гражданин Михал О. са открити още три тела - на две жени и мъж. Вероятно става дума за членовете на семейството му - родителите му и сестра му. Очаква се самоличността на трите жертви да бъде потвърдена. На място в град Островец-Швентокшиски, където е живял терористът, в момента се провежда разследване.

Припомняме, че в Краков терористът уби 6-ма души, 15 са ранени, 12 от тях са в тежко състояние.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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