Зам.-кмет на Стара Загора връчи дипломите на отличниците по Педагогика от Тракийския университет

С вълнение, усмивки и аплодисменти 266 абсолвенти от Педагогическия факултет на Тракийския университет получиха дипломите си на тържествена церемония днес в Културен център „Стара Загора“. За завършващите Випуск 2026 този ден беляза началото на нов етап, в който придобитите знания и умения ще намерят приложение в работата с деца и ученици. Дипломите си получиха 252 бакалаври от осем специалности и 14 магистри от четири магистърски програми. Средният успех на завършващите бакалаври е „Много добър“ 5,16, а на магистрите – „Отличен“ 5,55.

Тържествената церемония започна с химна на Република България и студентския химн, след което към абсолвентите бяха отправени поздравления и пожелания за успешна професионална реализация.

Заместник-кметът на Община Стара Загора с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова поздрави абсолвентите от името на кмета Живко Тодоров и общинското ръководство. Тя определи дипломирането като начало на техния професионален път и ги призова да приемат учителството като отговорност към бъдещето на децата.

„Едно дете, един учител и една писалка могат да променят света. Променяйте света към по-добро, защото учителската професия е тази, която докосва сърцето“, обърна се Надежда Чакърова към завършващите.

Заместник-кметът подчерта, че независимо от развитието на технологиите и навлизането на изкуствения интелект учителят остава в центъра на класната стая и в сърцата на децата, оставяйки трайни следи в живота им.

В навечерието на Деня на народните будители тя изрази увереност, че сред абсолвентите са бъдещите учители и съвременни будители на Стара Загора, на които предстои да работят за развитието на грамотността и образованието.

Надежда Чакърова пожела на младите педагози кураж, смелост, вдъхновение и дръзновение и ги увери, че могат да разчитат на подкрепата на Община Стара Загора.

„Ще се радваме да се реализирате тук, в Стара Загора, и да носите Стара Загора в сърцето си. Успех!“, завърши заместник-кметът.

След отправените пожелания към младите педагози Надежда Чакърова връчи дипломата на Надежда Кършакова, завършила специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“ с успех „Отличен“ 5,90. Заместник-кметът я поздрави за постигнатите резултати и от името на Община Стара Загора ѝ поднесе цветя и подарък с пожелание за успешна професионална реализация.

Ректорът на Тракийския университет проф. дбф. Мирослав Карабалиев акцентира върху личния пример на учителя и значението му за изграждането на детската личност. Той пожела на завършващите един ден учениците им да ги помнят не само заради наученото, но и заради подкрепата да открият собствените си възможности и своя път в живота.

Деканът на Педагогическия факултет доц. д-р Генчо Вълчев се обърна с вълнение към абсолвентите и подчерта отговорността на избраната от тях професия. „Вашият продукт е бъдещето. Вие създавате бъдеще. Формирате личности“, заяви той и пожела на младите педагози да спечелят доверието на родителите, уважението на колегите и обичта на децата.

Областният управител на област Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов сподели, че преди 23 години самият той е завършил Педагогическия факултет на Тракийския университет. Той изрази увереност, че изкуственият интелект няма да измести учителите, защото човешкото общуване и развитието на емоционалната интелигентност при децата остават незаменими.

От името на Випуск 2026 слово произнесе първенецът на випуска Костадин Димитров, завършил специалност „Специална педагогика“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“, с успех „Отличен“ 5,95. Той благодари на преподавателите, родителите и колегите си за подкрепата през годините на обучение. „Колеги, оттук нататък пътят е само напред и нагоре“, пожела той на завършващите.

Един от най-емоционалните моменти на церемонията беше полагането на клетвата на педагога. С нея абсолвентите заявиха готовността си да изпълняват професионалните си задължения с отговорност, уважение към децата и отдаденост на образованието.

Сред официалните гости на церемонията бяха представители на ректорското и деканското ръководство на Тракийския университет, декани, заместник-декани, представители на структурните звена на университета, директори на училища и детски градини, представители на образователни центрове, преподаватели, родители и близки на завършващите.