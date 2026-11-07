Слагайте кънките: Най-магичните открити ледени пързалки в Европа тази зима

Зимните градски почивки в Европа предлагат познати удоволствия - ухание на канела от коледните базари, празнични светлини и топли напитки след дълги разходки. За тези, които искат да съчетаят разглеждането на забележителности с малко движение, откритите ледени пързалки са сред най-вълнуващите начини да почувстват духа на дадена дестинация. Всяка зима величествени вътрешни дворове, исторически площади и градски паркове из целия континент се превръщат в ледени площадки. На много места пързалянето е съчетано с диджей сесии, греяно вино и традиционни местни специалитети.

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Ето кои са сред най-впечатляващите открити пързалки в Европа, които да включите в маршрута си този сезон.

Цюрих, Амстердам и Лондон

Ако търсите простор, пързалката Dolder в Цюрих е безпрецедентен фаворит. Открита още през 1930 година, тя предлага 6000 квадратни метра лед, заобиколени от гористата местност Долдервалд – перфектна алтернатива на по-малките градски площадки. Тя очаква посетители отсега чак до 7 март 2027 година.

В Амстердам сезонната пързалка на Museumplein разполага ледения килим директно пред величествената фасада на Държавния музей. Мястото е идеално за съчетаване на класическо изкуство с каране на кънки и сгряващи напитки до 16 януари 2027 година.

В Лондон една от най-емблематичните празнични локации безспорно е дворовият комплекс на Somerset House. Величествената архитектура, огромната коледна елха и вечерните диджей партита я правят любимо място за вечерни излизания от 11 ноември 2026 г. до 10 януари 2027 г.

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Виена, Мюнхен и Кьолн

Във Виена емблематичният Wiener Eistraum превръща площада пред кметството и целия прилежащ парк в обширна ледена мрежа. Осветените алеи, които се вият между дърветата, работят от 22 януари до 7 март 2027 г., а по-малката пързалка към коледния базар посреща гости още от 13 ноември 2026 г. до 6 януари 2027 г.

Германия също предлага впечатляващи зимни атракции. В Мюнхен пързалката Münchner Eiszauber на площад „Карлсплац“ създава истински празник с музика, тематични сесии и баварски специалитети от 13 ноември 2026 г. до 10 януари 2027 г. В Кьолн пързалката на площад „Хоймаркт“ е част от празничния базар „Зимна приказка на Хайнцел“ и ще работи от 23 ноември 2026 г. до 10 януари 2027 г.

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В Берлин кънкьорите се събират около фонтана „Нептун“ пред кметството „Ротес Ратхаус“ на пързалката „Нептун“, където историческото виенско колело и ароматните храни допълват атмосферата от 23 ноември 2026 г. до 3 януари 2027 г.

Будапеща, Скандинавия и Арената в Пула

Будапеща пази една от най-старите традиции на континента. Ледената пързалка в Градския парк функционира от 1870 г. и предлага каране на кънки на фона на романтичния замък „Вайдахуняд“ от 20 ноември 2026 г.

Скандинавските столици предлагат свой собствен уютен чар. Пързалката в парк „Кунгстредгорден“ в Стокхолм отваря в средата на ноември, потопена в градските светлини. В Осло пързалката Spikersuppa до булевард „Карл Йоханс гате“ посреща гости от 28 ноември 2026 г. В Копенхаген площад „Конгенс Ниторв“ предлага 1300 квадратни метра лед около статуята на Кристиан V, заобиколени от аромата на датско греяно вино „гльог“ от края на ноември.

За търсачите на наистина необичайни преживявания, двeхилядолетният римски амфитеатър в Пула, Хърватия, осигурява уникална сцена. По време на Адвента вътрешността на древната Арена се превръща в светеща открита пързалка, отваряща врати на 5 декември 2026 г.