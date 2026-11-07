Полша има нов герой: Младият полицай, който неутрализира убиеца от Краков (ВИДЕА)

Полша има нов герой - младият полицай, който въпреки собствената си сериозна травма успя да неутрализира с няколко изстрела терориста в Краков днес следобед и го държеше на прицел до пристигането на подкреплението. Това пишат полски медии. Видеа, показващи този момент от днешната атака в центъра на полския град, заляха социалните мрежи.
Във видеата, снимани от случайни минувачи, се вижда как полицаят стреля 6 пъти в терориста, който е бил с бронежилетка, след което коленичи и стреля седми път. Някоко секунди още държи мъжа на прицел, за да се увери, че той вече не представлява опасност. След което самият полицай пада по гръб на тротоара заради раните си.
Всичко това се случва на кръстовището на улиците "Дитла" и "Страдомска" в краковския квартал Казимеж, където колата на терориста се блъсва в друг автомобил при опита му да избяга. Тогава нападателят излиза от колата си и открива огън срещу приближаващите полицаи.
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Известно е, че двамата полицаи са сериозно ранени при престрелката. "Единият от тях е в критично състояние и лекарите се борят за живота му. В момента не знам дали е този, който е неутрализирал нападателя, или другият, по когото е стреляно близо до патрулната кола", е заявила заместник-инспекторът Катаржина Чесло от полицията в Малополша пред полското издание Fakt.
Nie wiem, jak ma na imię. Wiem, że w Krakowie, kiedy ludzie uciekali, on działał i nas chronił. Postrzelony w rękę dalej strzelał. Zatrzymał tego, kto zabijał. Zatrzymał zabójcę Policjant, który w tej jednej chwili zdecydował, że ktoś inny nie zginie, jeśli tylko on zdąży. Dziękuję Ci. I proszę – trzymaj się. Wracaj. Murem za Tobą i za wszystkimi, którzy dziś byli na służbie. 🇵🇱— Jacek Fogiel (@J74Jacek) November 7, 2026
Още едно видео 18+, на което се вижда как нападателят ранява двамата полицаи и как единият се изправя с мъка и го неутрализира - може да го гледате ТУК.
Както писахме, нападателят е 25-годишният полски гражданин Михал О. от град Островец-Швентокшиски. Преди това той е служил в армията, имал е разрешително за две оръжия. По време на нападението е шофирал колата на 52-годишния си баща, който има разрешително за 11 оръжия. Нападателят е бил ранен при задържането си и е претърпял операция.
Полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински обяви на пресконференция, че според предварителна информация нападението в центъра на Краков може да е било мотивирано от крайнодясна идеология. "Всичко сочи към факта, че стрелецът е бил повлиян от крайнодясна идеология и този аспект ще бъде разследван", каза Кервински.
🚨 JUST 23 SECONDS! Heroic police response to the deadly Kraków shooting New footage captures the dramatic moment Polish police officers confront and subdue the armed attacker. According to police, the first patrol began its intervention just 23 seconds after the shooting was reported. The gunman was wearing a bulletproof vest and continued firing at officers even after falling to the ground. Two officers were shot, one of them critically wounded. Their courage helped bring the deadly attack to an end.— NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2026
Kara śmierci dla śmiecia. #kraków #zamach #zamachwkrakowie https://t.co/kTgvtTaqqJ— Slashen 🇵🇱🧯 (@Andrzej49199338) November 7, 2026