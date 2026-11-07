Тръмп моли лицето на ММА Дейна Уайт да стане прессекретар и да брани САЩ с ММА бойци

Американският президент Доналд Тръмп избухна с поредната си екстравагантна идея. В социалната си мрежа Truth Social той обяви, че предлага на лицето на MMA Дейна Уайт да стане прессекретар на Белия дом. За последно такъв беше Кейти Закария, която остана на поста по-малко от седмица - тя беше принудена да напусне, след като се оказа, че е поспестила истината дали е юрист. Но Закария преди това беше говорител на американското министерство на вътрешната сигурност.

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"С удоволствие съобщавам, че на Великия Дейна Уайт, един жесток боец ​​и воин, е предложена позицията на прессекретар на Съединените щати. Помолих го да доведе със себе си асистенти, въпреки че някои от тях не са от нашата страна - Ислям Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Джъстин Гейджи, Даниел Кормие, Аманда Нунес и Кайла Харис (бел. ред. - всички тези хора са легенди на ММА в различни категории).

Имаме нужда от тези хора, за да ни защитават от Лунатичната Левица. Дейна ще бъде прессекретар като никой друг. Дейна, моля те, поеми работата!"

Trump: I am pleased to announce that the Great Dana White, a violent Fighter and Warrior, has been offered the job of Press Secretary of the United States. I have requested that he bring with him assistants, even though some are not from our Country, of Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes, and Kayla Harris. We need these people to defend us against the Lunatic Left. Dana will be a Press Secretary like none other. Dana, please take the job! — Clash Report (@clashreport) November 7, 2026

Преди обед Източно стандартно време Тръмп избълва още публикации в Truth Social - срещу демократите и как заплашвали донори на републиканците. Всеки заплашен да се обърне към американското правосъдно министерство, призова той - Още: "Горе главата": Шефът на НАТО утешава Тръмп след изборния крах

Trump: The threats being made by the Democrat Party against innocent Republican Donors and Party Members are absolutely unprecedented, and totally illegal. Please report them to the Department of Justice, IMMEDIATELY! If you would like, send them directly to me, your President. These SLEAZEBAGS should go to jail for what they are doing. The Senate must act, and stop being pushed around to the point of the Republican Party losing Elections, and worse! Likewise, the DOJ and House of Representatives. Thank you for your attention to this matter. — Clash Report (@clashreport) November 7, 2026