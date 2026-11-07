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Тръмп моли лицето на ММА Дейна Уайт да стане прессекретар и да брани САЩ с ММА бойци

07 ноември 2026, 21:39 часа 841 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп моли лицето на ММА Дейна Уайт да стане прессекретар и да брани САЩ с ММА бойци

Американският президент Доналд Тръмп избухна с поредната си екстравагантна идея. В социалната си мрежа Truth Social той обяви, че предлага на лицето на MMA Дейна Уайт да стане прессекретар на Белия дом. За последно такъв беше Кейти Закария, която остана на поста по-малко от седмица - тя беше принудена да напусне, след като се оказа, че е поспестила истината дали е юрист. Но Закария преди това беше говорител на американското министерство на вътрешната сигурност.

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"С удоволствие съобщавам, че на Великия Дейна Уайт, един жесток боец ​​и воин, е предложена позицията на прессекретар на Съединените щати. Помолих го да доведе със себе си асистенти, въпреки че някои от тях не са от нашата страна - Ислям Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Джъстин Гейджи, Даниел Кормие, Аманда Нунес и Кайла Харис (бел. ред. - всички тези хора са легенди на ММА в различни категории).

Имаме нужда от тези хора, за да ни защитават от Лунатичната Левица. Дейна ще бъде прессекретар като никой друг. Дейна, моля те, поеми работата!"

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Преди обед Източно стандартно време Тръмп избълва още публикации в Truth Social - срещу демократите и как заплашвали донори на републиканците. Всеки заплашен да се обърне към американското правосъдно министерство, призова той - Още: "Горе главата": Шефът на НАТО утешава Тръмп след изборния крах

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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