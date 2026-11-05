"Бърза писта за работодателите": Стара Загора обединява усилия в подкрепа на пазара на труда

Трета работна среща със заинтересовани страни по проект SteelCityZen се проведе днес в сградата на Дирекция „Бюро по труда“ – Стара Загора. Международният проект DRP0301318 SteelCityZen („Стийл сити Зен“) се изпълнява от Община Стара Загора по Програма ИНТЕРРЕГ Дунавски регион 2021–2027 г., финансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и съфинансирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На срещата присъстваха представители на бизнеса и различни институции.

Проектът се реализира в партньорство с 8 общини и 3 утвърдени европейски организации, като негов асоцииран партньор на местно ниво е Дирекция „Бюро по труда“ – Стара Загора. Целта е да се подпомогне преходът на индустриалните градове от Дунавския регион към по-разнообразни, приобщаващи и устойчиви пазари на труда чрез засилено сътрудничество между институции, работодатели и други местни заинтересовани страни.

Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ – Стара Загора Георги Гьоков благодари на Община Стара Загора за доверието и възможността институцията да бъде част от тази значима инициатива. Той подчерта, че целите на проекта са тясно свързани с ежедневната работа на Бюрото по труда както с хората, търсещи работа, така и с местния бизнес

„Осъзнавам необходимостта от устойчиви и навременни решения за нашия регион. Индустриалните трансформации и зеленият и цифровият преход поставят пред нас както предизвикателства, така и нови възможности за развитие. Днешната среща е отлична платформа за надграждане на постигнатото досега“, посочи Георги Гьоков. Според него чрез активен диалог, споделяне на опит и координирани действия между бизнеса, местната власт, образователните институции и държавните структури може да бъде изграден адаптивен и проспериращ пазар на труда в Стара Загора.

Началникът на отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ в Община Стара Загора Росица Райкова приветства участниците и благодари за доброто и ползотворно партньорство. Тя подчерта, че предизвикателствата пред пазара на труда са многобройни, затова е важно да бъдат набелязани конкретни мерки, които през следващите години да допринесат за тяхното преодоляване.

Росица Райкова отбеляза, че проектът вече е в активна фаза, като до момента е извършено проучване и анализ на основните предизвикателства пред местния пазар на труда. Тя акцентира върху значението на изготвения анализ, който не само очертава актуалните потребности и проблеми, но служи и като основа за други направления в работата на Общината и за планирането на бъдещи действия.

В тази връзка директорът на Дирекция „Бюро по труда“ – Стара Загора Георги Гьоков допълни, че отличителното в анализа е неговата по-широка приложимост – той не обслужва единствено дейностите по проекта, а дава по-задълбочена ориентация за процесите на преструктуриране на пазара на труда и икономиката в Стара Загора и региона

Проведе се втора среща със заинтересовани страни по проект SteelCityZen в Стара Загора.

Основен акцент в третата среща със заинтересованите страни беше пилотното действие в Стара Загора, насочено към тестване на практически модел за сътрудничество между Община Стара Загора, Дирекция „Бюро по труда“ – Стара Загора и представители на местния бизнес.

Мариана Перчемлиева, главен експерт в отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ в Община Стара Загора, представи пилотното действие и партньорите, избрани след проучване на компании в региона. Това са „ВИДЕОТОН България“ – компания от производствения сектор, „Региоком“ – компания в сферата на услугите, и „eDynamix Bulgaria“ – ИТ компания с дейност на международния пазар.

В рамките на срещата Росица Райкова и Георги Гьоков връчиха меморандумите за сътрудничество. Меморандумите формализират взаимодействието между Общината и бизнеса и поставят основата за тестване на практически модел с участието на Дирекция „Бюро по труда“ – Стара Загора в подкрепа на местния пазар на труда. Те са със срок от две години и поставят основа за устойчиво партньорство в подкрепа на заетостта и развитието на човешкия капитал в общината. При успешното им приложение, могат да се включат и други желаещи местни работодатели.

Общата цел на партньорството е да се осигури своеобразна „бърза писта“ за работодателите – по-пряк и ефективен достъп до информация, подходящи кандидати и възможности за сътрудничество с институциите.

Съвместната работа ще включва обмен на информация, организиране на кариерни форуми, информационни дни, срещи с работодатели, посещения в предприятия и дни на отворените врати. Предвиждат се и обучения за развитие на умения за работа в екип, управление на стреса и времето, превенция на професионалното прегаряне, както и практически обучения, свързани с водородни и зелени технологии и с прилагане на изкуствен интелект в работната среда.

Специален акцент ще бъде поставен върху професионалната реализация на безработни лица и младежи, подготовката им за кандидатстване за работа и адаптацията им към изискванията на работодателите.

В рамките на партньорството Община Стара Загора ще координира съвместните дейности и ще осигури възможност за приоритетно участие на работодателите в ежегодния кариерен форум WorkIn Stara Zagora. Дирекция „Бюро по труда“ ще съдейства с информация за възможностите за заетост и насочване на подходящи кандидати, а работодателите ще споделят актуалните си потребности от кадри и необходимите професионални умения.

Кариерният форум WorkIn Stara Zagora ще бъде и възможност за популяризиране на пилотното действие и обмен на знания и опит. Като допълнителна инициатива се обсъжда организирането на кратка кръгла маса или миниработилница SteelCityZen с участието на работодатели и експерти. Сред възможните теми са приложението на изкуствения интелект на работното място, зеленият преход и зелените умения, както и устойчивостта, адаптивността и нововъзникващите потребности от умения.

Мариана Перчемлиева запозна участниците и с напредъка по пилотните действия в останалите градове партньори, представен по време на онлайн среща на SteelCityZen през септември 2026 г. Сред добрите практики бяха откроени онлайн платформите за работа в Какани, Галац и Никшич, създаването на Green Skills Co-working Hub в Какани и Центърът за кариерно и социално консултиране в Острава. В Дунайварош вече се провеждат обучения за медицински срециалисти с над 70 участници, а в други градове партньори се изграждат устойчиви механизми за сътрудничество между общините, бизнеса и образователните институции.

В рамките на проект SteelCityZen през ноември 2026 г. в Стара Загора ще се проведат две безплатни практически обучения. За тяхната организация Моника Минтова, младши експерт, даде подробна информация по време на срещата.

Обученията се организират от Института за устойчив преход и развитие при Тракийския университет – Стара Загора, съвместно с Факултета по дигитални и зелени технологии и отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ към Община Стара Загора.

Занятията ще бъдат присъствени и ще се проведат в Тракийския университет в два отделни дни:

16 ноември – „Практическа работа с изкуствен интелект“;

20 ноември – „Водородни и зелени технологии: практическо въведение в производството, съхранението и приложението на водород“.

Участниците ще бъдат разпределени в групи до 20 души, което ще осигури възможност за активно участие и практически упражнения.

На финала Росица Райкова покани присъстващите на конференцията Digital4Stara Zagora, която ще се проведе на 13 и 14 ноември 2026 г. и ще постави акцент върху дигиталните технологии и решенията, подпомагащи процесите на преход.

Digital4StaraZagora събира бизнеса и дигиталната общност в подкрепа на децата на Стара Загора

Форумът ще разгледа възможностите за успешно дигитализиране и практическото приложение на технологиите в подкрепа на бизнеса.

Повече за проекта: https://www.starazagora.bg/bg/proekti-s-mezhdunarodno-satrudnichestvo/proekt-drp0301318-steelcityzen-/stiyl-siti-zen/-po-evropeyskata-transnatsionalna-programa-interreg-dunavski-region-2021-2027