Интерактивна маса ще помага за развитието на децата и младежите в Стара Загора

Младите омбудсмани Илиян Илиев и Зара Кичукова, заедно с обществения посредник на Община Стара Загора Иванка Сотирова, посетиха днес Дневния център за деца и младежи с увреждания в Стара Загора (ДЦДМУ - Стара Загора). Поводът бе реализирането на поредна инициатива в подкрепа на потребителите на социалната услуга – осигуряването на интерактивна маса, съобразена с техните индивидуални потребности и възможности.

Част от средствата за закупуването на интерактивната маса бяха набрани в рамките на благотворителната инициатива „Сбъдни мечта“, организирана от Младите омбудсмани и насочена към подкрепа на деца, лишени от родителска грижа, и деца с увреждания, ползващи социални услуги.

Младите омбудсмани на Стара Загора с призив: „Вместо букет – сбъднете детска мечта“.

Към инициативата се присъединиха и представители на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – дългогодишният преподавател по английски език и класен ръководител Мима Бакоева и нейните ученици от осми клас Гергана Аврамова и Ясен Момчев. На 15 септември 2026 г., вместо традиционните цветя за първия учебен ден, класът избра да подкрепи каузата с дарение. Набраната сума беше използвана за закупуването на новата маса, а за осигуряването на необходимите средства се присъединиха и други съпричастни дарители.

С вълнение и благодарност директорът на Дневния център Гергана Тодорова посрещна гостите, като подчерта колко ценна е за екипа и децата подкрепата, която получават. Тя сподели, че подобни жестове не само отговарят на конкретни потребности, но и дават увереност на работещите в центъра, че усилията им са подкрепени и споделени.

„Работата ни не е лека и е свързана с ежедневни предизвикателства, но когато знаем на кого можем да се опрем и усещаме подкрепа, всичко е различно. Благодарим ви, че влагате сърце и любов. Признателни сме ви“, сподели тя. Директорът на центъра подари на гостите подаръци, ръчно изработени от децата с много любов и старание

По време на посещението бе направена демонстрация на интерактивната маса в реална среда. Децата и младежите се включиха в заниманията индивидуално и в малки групи, с подкрепата на Младите омбудсмани, които с желание се включиха и им помагаха в работата с новото оборудване. Демонстрацията показа, че заниманията могат да бъдат съобразени с индивидуалните потребности и възможности на всеки, като същевременно създават условия за общуване и споделени преживявания.

Новата интерактивна маса ще даде възможност на децата и младежите да учат, общуват и развиват своите умения по достъпен и увлекателен начин. Чрез интерактивни занимания те ще могат да упражняват фината си моторика, да изграждат причинно-следствени връзки и да развиват речта и логическото си мислене. Особено полезна функционалност е говорещият симулатор на български език, който подпомага развитието на речта и възможността за възпроизвеждане на думи и гласови команди. Мобилната конструкция позволява масата да се използва в различните кабинети на центъра и да обогатява ежедневната работа на специалистите.

Общественият посредник Иванка Сотирова изрази признателност към директора Гергана Тодорова и екипа на центъра за всеотдайната грижа към децата и младежите, както и към Младите омбудсмани и ГПЧЕ „Ромен Ролан“ за съпричастността и подкрепата към благотворителната инициатива. По време на срещата бяха обсъдени и идеи за бъдещи съвместни инициативи.

Над 30 деца и младежи от Дневен център за деца и младежи с увреждане – Стара Загора посетиха зоопарка

Емоционален финал на срещата бе сценката „Дядо вади ряпа“, в която децата и младежите с много вълнение пресъздадоха познатата приказка. А посланието ѝ – че с общи усилия можем да постигнем повече – сякаш естествено обедини и смисъла на самата среща.

Грижата и вниманието към децата и младежите от Дневния център са част от поредица съвместни инициативи на Младите омбудсмани и обществения посредник.

Младите омбудсмани дадоха старт на лятната ваканция с посещение в Дневния център за деца и младежи с увреждания в Стара Загора

През лятото те отново посетиха социалната услуга по повод откриването на нова детска площадка, оборудвана със специализирани съоръжения, съобразени с потребностите на децата и младежите. Тя бе изградена със средства, събрани в рамките на благотворителната кампания „Чудната елха“ 2025. В края на май тази година, по съвместна инициатива, деца и младежи от центъра посетиха и Старозагорския зоопарк.