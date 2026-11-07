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Край с властта на Нетаняху: Основният му опонент ще получи мандат да прави правителство

07 ноември 2026, 22:27 часа 914 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Край с властта на Нетаняху: Основният му опонент ще получи мандат да прави правителство

Израелският президент избра Гади Айзенкот, най-силният опонент на досегашния израелски премиер Бенямин Нетаняху, има за задача да се опита да сформира ново правителство. На 8 ноември, в 17:00 часа, той ще получи мандат за съставяне на кабинета от президента на страната Исак Херцог. Официално това е потвърдено от офиса на Херцог - тази вечер той е информирал Айзенкот, лидера на партията "Яшар", "за намерението си да му възложи задачата да сформира правителство", предаде The Guardian.

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Нетаняху, издирван от Международния наказателен съд в Хага за използване на глад като оръжие срещу цивилни в Газа, се бори да се задържи на поста си, след като неговата религиозно-националистическа коалиция загуби мнозинството си на изборите на 27 октомври, но все пак се очерта като най-големият блок в парламента. Ако Айзенкот успее да сформира коалиция, той ще поеме поста министър-председател от Нетаняху, най-дълго управлявалия премиер на Израел.

Опозиционният блок на Айзенкот спечели 48 от 120-те места в израелския парламент на октомврийските избори, докато лагерът на Нетаняху си осигури 53 - но за мнозинство трябват 61 депутати. Без арабските представители конфигурация за правителство не може да има - Още: При 100% преброени гласове: Никой в Израел не получава мнозинство, задават се тежки преговори (ВИДЕО)

По време на партийните консултации с Херцог, 66-годишният Айзенкот получи подкрепата и на двете арабски формации, които сега биха могли да играят ролята на "коалиционно лепило", след като постигнаха безпрецедентен успех в гласуването. Но остава неясно дали блокът на Айзенкот би приел подкрепа от арабските листи за сформиране на правителство.

Кой е Айзенкот?

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Айзенкот, началник на военния щаб на Израел от 2015 до 2019 година, си е поставил за цел да обедини израелците след разделението при Нетаняху. Той обеща да се справи с екстремистките заселници на Западния бряг, които нападат палестинци безнаказано, осъждайки последните инциденти като "еврейски терор", подстрекаван от правителството на Нетаняху.

Но военният не е миротворец. Той се противопоставя на създаването на палестинска държава, обеща да сложи край на управлението на "Хамас" в Газа и да унищожи военното крило на ислямисткото движение. Командвайки израелските по време на войната с "Хизбула през 2006 г., Айзенкот разработва така наречената "доктрина Дахия". Доктрината, кръстена на предградие на Бейрут, включва намерението на Израел да използва военна сила срещу гражданската инфраструктура в райони, контролирани от ливанското бойно движение "Хизбула" - ОЩЕ: "Доктрина Дахия"*: След Газа - Израел срещу Ливан, ще има ли нова война?

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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