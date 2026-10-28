Зоопарк – Стара Загора отвори врати Plantia – първата по рода си оранжерия за неформално образование на деца

На 1 ноември – Деня на народните будители, в Зоопарк – Стара Загора официално ще отвори врати Plantia – първата по рода си оранжерия за неформално образование на деца в България.

Новото пространство ще допълни образователната дейност на зоопарка и ще разшири възможностите за опознаване на природата и нейното многообразие. Чрез практически занимания, експерименти, отглеждане на растения и наблюдение на природни процеси децата ще откриват взаимовръзките между растенията, животните и околната среда, както и значението на биоразнообразието. Концепцията съчетава ботаника, екология, STEM, творчество и игра, като насърчава любознателността и отговорното отношение към природата.

Оранжерията е предназначена основно за деца и младежи на възраст от 4 до 18 години и предлага възможности за организирани посещения на детски градини и училища, детски лагери, тематични школи и работилници, посветени на флората, фауната и опазването на околната среда. Предвидени са различни функционални зони, сред които експериментална работилница, пространство за презентации и тематична библиотека.

Реализирането на проекта е възможно благодарение на подкрепата на Община Стара Загора, „Сорико“ ООД, „ИКЕА България“ и „Кактус лаб“. Съвместните усилия на общината, зоопарка и партньорите от бизнеса допринасят за развитието на нови образователни възможности за децата и младежите в града.

„Plantia е нова възможност за развитие на нашия зоопарк и за обогатяване на преживяванията на неговите посетители. Радвам се, че заедно с нашите партньори създаваме пространство, което ще привлича децата и семействата“, споделя Найден Илинов, ръководител на Зоопарк – Стара Загора.

Изборът на 1 ноември за откриването носи и символично послание. В Деня на народните будители Plantia поставя акцент върху знанието, любознателността и откривателството – ценности, които продължават да вдъхновяват и да изграждат бъдещите поколения.

Амбицията е проектът да се развива устойчиво и да се превърне в модел за неформално образование, който в бъдеще да намери приложение и в други български градове.

Официалното откриване ще започне в 12.00 ч. на 1 ноември с кратка церемония с участието на представители на Община Стара Загора и партньорите по проекта. В 12.30 ч. ще се състои символично засаждане на дърво в близост до оранжерията, а от 13.00 ч. посетителите ще могат да се включат в есенни детски работилници, отворени за всички желаещи без предварителна регистрация.

С откриването на Plantia Зоопарк – Стара Загора разширява възможностите си да съчетава срещите с животинския свят с образователни инициативи, които насърчават интереса към природата и нейното опазване.