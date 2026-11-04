Експонати на РИМ-Стара Загора гостуват на международна изложба

Два емблематични експоната от фонда на Регионален исторически музей-Стара Загора – бронзов параден шлем-маска и сарматски меч от I в., открити в могилния некропол в местността Чаталка, гостуват в мащабната международна изложба „Глобална античност“ на Фондация „Прада“ в Милано, Италия. Изложбата ще бъде отворена за посетители от 5 ноември 2026 г. до 1 март 2027 г. В нея са представени над 150 артефакта, които проследяват културните и търговските връзки, обмена на идеи и художествени влияния между Европа, Азия и Средиземноморието в периода от VII в. пр. Хр. до X в. сл. Хр.

Експозицията включва скулптури, релефи, монети, накити, текстилни изделия, въоръжение и разнообразни предмети от всекидневието и ритуалната практика. Те са предоставени както от частни колекции, така и от водещи музеи в Италия и други страни, сред които Музеят на изкуството „Метрополитън“ в Ню Йорк, Британският музей в Лондон, Лувърът в Париж, Националният музей „Прадо“ в Мадрид, Ватиканските музеи и др.

Освен с артефактите от Стара Загора, България е представена в изложбата и със сребърна амфора със зооморфни дръжки (V в. пр. Хр.) от фонда на Национален археологически институт с музей при БАН.

Към РИМ – Стара Загора бе отправена покана от Фондация „Прада“ и кураторския екип на изложбата (Салваторе Сетис, Анна Ангисола и Киара Балестраци) за участие с два експоната, които са селектирани не само заради високата им научна и художествена стойност, но и заради историческия контекст, който носят

Парадният шлем-маска и сарматският меч са открити през 60-те год. на XX в. като част от богато погребение в могилата „Рошава Драгана“ край Чаталка, където е положен знатен тракийски воин от втората половина на I в. Погребението съдържа пълен боен комплект въоръжение, значителна част от което е характерно за тежковъоръжената сарматска конница. Особен интерес представлява мечът с богата украса от злато и нефрит. Върху златната апликация на дръжката му са изобразени шест тамгообразни знака, сред които е разпознат и знакът на сарматския владетел Инисмей, управлявал земите около античния град Олбия в края на I и началото на II в.

Тракийският воин вероятно е заемал висша военна длъжност в римската императорска армия и е участвал в сраженията между римските легиони и сарматската конница по Долния Дунав през 68–70 г. Именно по време на тези военни сблъсъци се предполага, че той е придобил ценния сарматски меч, който впоследствие е положен при погребението му.

Историята на находките от Чаталка e свидетелство за преките контакти между траки и сармати през I в. и e ярък пример за взаимодействието между различни народи и култури в античния свят – тема, която е в основата на изложбата „Глобална античност“.

Участието на експонати от Регионален исторически музей – Стара Загора в тази престижна международна изложба е възможност археологическото наследство на региона да достигне до широка международна публика и да допринесе за по-голямата разпознаваемост на Стара Загора като град с богата история и значимо културно наследство.

Приложеният снимков материал отразява работния процес по аранжирането на изложбата в експозиционната зала на Фондация „Прада“.