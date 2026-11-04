В Зоопарк – Стара Загора официално бе открита първата по рода си оранжерия за неформално образование на деца

На 1 ноември, в Деня на народните будители, в Зоопарк – Стара Загора официално бе открита Plantia – първата по рода си оранжерия за неформално образование на деца в България. Plantia е иновативно образователно пространство, създадено с идеята децата да откриват света на растенията и природата чрез практически занимания, експерименти, творчество и учене чрез преживяване. Концепцията съчетава ботаника, екология, STEM и игра, като насърчава любознателността и отговорното отношение към природата.

Проектът е първият пилотен по рода си в България и се реализира в Зоопарк – Стара Загора, в партньорство с Община Стара Загора. Новото пространство ще допълни образователната дейност на зоопарка и ще разшири възможностите за опознаване на природата и нейното многообразие. Чрез наблюдение на природни процеси и отглеждане на растения децата ще откриват взаимовръзките между растенията, животните и околната среда, както и значението на биоразнообразието.

Като част от образователната програма ще бъдат организирани посещения на детски градини и училища, детски лагери, тематични школи и работилници, посветени на флората, фауната и опазването на околната среда. Чрез прекия досег с природата децата ще трупат знания и практически умения, ще изграждат отношение към живия свят и ще развиват отговорност към неговото опазване.

Амбицията на Plantia е да изгради устойчив модел за неформално детско образование с национален обхват. Реализацията на първото пространство в Зоопарк – Стара Загора поставя началото на дългосрочната визия за създаване на национална мрежа от образователни пространства, които да предоставят на децата в различни градове възможност да учат чрез творчество, практически занимания и пряк досег с природата.

Реализирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Стара Загора и дарителите от „Сорико“ ООД и „ИКЕА България“, както и с участието на Cactus Lab – екипът, който стои зад концепцията и създаването на оранжерията Plantia.

„В Стара Загора срещнахме подкрепа, доверие и съмишленици, които повярваха в идеята ни още от самото начало. Благодарни сме на Община Стара Загора за подкрепата и отношението към проекта и се надяваме това да бъде началото на едно дългосрочно партньорство. Срещнахме всеотдаен и ангажиран екип в лицето на Зоопарк – Стара Загора, с който вярваме, че ще продължим да развиваме идеята заедно“, сподели Нуша Огнянова, основател на Cactus Lab – организацията, която стои зад създаването на Plantia.

Тя допълни, че Зоопарк – Стара Загора има дългогодишни традиции в образователната дейност и екип с познания за флората и фауната. Това е улеснило адаптирането на концепцията към спецификата на пространството и създаването на подходяща среда, в която екипът на зоопарка да провежда ботанически работилници и да предава знания и практически умения на децата.

Ръководителят на Зоопарк – Стара Загора д-р Найден Илинов благодари на всички партньори, допринесли за реализирането на новото образователно пространство. Той изрази радостта си, че заедно създават пространство, което ще обогати преживяванията на посетителите и ще привлича повече деца и семейства, допринасяйки за развитието на зоопарка.

Ирена Минчева, представител на „Сорико“ пожела успех на инициативата, като определи зоопарка като „знаково място за целия регион и един от най-хубавите в България“. Тя изрази удовлетворение, че компанията е част от реализацията на проекта, и надежда, че Plantia ще буди у децата любопитство и знания за природата, а създателите и партньорите ѝ ще бъдат истински будители на природолюбие.

След официалната част най-малките гости имаха възможност да се включат в творческа работилница, в която сами да изцапат ръцете си с пръст и да засадят луковици. С много любопитство, ентусиазъм и вълнение децата се потопиха в заниманието, откривайки радостта от това сами да създадат нещо и да се погрижат за него. Така още в първия ден Plantia даде възможност на своите малки посетители да се докоснат до природата по най-непосредствения начин – чрез игра, творчество и личен опит.

Като знак за новото начало беше засаден и ясен – дърво, което символизира устойчивите корени и идеите, които с грижа и постоянство израстват във времето.