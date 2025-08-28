Обещано и изпълнено: Бащата на Сияна с първо дарение

Бащата на трагично загиналата Сияна – Николай Попов, изпълни обещанието си. Първото дарение с парите от обезщетението за смъртта на дъщеря му вече е факт. Сумата от 17 520 лева той вложи в закупуването на мобилен ехограф за реанимацията на УМБАЛ "Бургас". "Това са хората, които спасиха Марти – детето, пострадало в кошмарната АТВ катастрофа в Слънчев бряг. Добрите медици имат нужда от добра апаратура", написа Попов в профила си във социалната мрежа Facebook, като публикува платежните нареждания, за да бъде прозрачен.

Попов споделя и че фирмата доставчик на техниката е направила огромна отстъпка и е продала ехографа без никаква печалба. "Доброто е заразно", каза той с благодарност.

Първото дарение, което направих от обещетението за убитото ми дете е за реанимацията в УМБАЛ "Бургас".

"Още днес новата апаратура ще бъде предадена на болницата", обяви Попов.

Припомняме, че преди дни стана ясно, че росителите на Сияна, която загина в катастрофа през март 2025 г., са получили 300 000 лв. обезщетение от застрахователите. "Както обещах, тези пари ще бъдат дарени на болни деца. Всяко едно платежно нареждане ще публикувам тук", съобщи тогава той.

На дядото на Сияна – Георги Ламбев, са изплатени 53 733,97 лв. Попов се оплаква и, че иск на дядото и бабата на Сияна за обезщетение за смъртта ѝ е отказан.