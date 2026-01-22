Джокович отупа квалификант за победа №399 в Големия шлем и се класира за третия кръг на Australian Open

Десеткратният шампион Новак Джокович (Сърбия) се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис. Поставеният под номер 4 Джокович надделя убедително над италианския квалификант Франческо Маестрели с 6:3, 6:2, 6:2 след два часа и четвърт игра. Така той записа победа номер 101 на „Мелбърн Парк“ и се доближи само на един успех от изравняването на рекорда на швейцарската легенда Роджър Федерер.
Успехът е под номер 101 за Ноле в Мелбърн
Another AO third round for Nole 👏— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2026
He drops just seven games on his way to a straight sets win@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/iPO3g5aUaR
„Не го познавах допреди няколко дни, но винаги съм имал уважение към съперника и не го подцених. Той разполага със силен сервис и сериозни удари, но му липсва малко повече опит. Има всички качества да се развие и да стигне високо в световната ранглиста и му го пожелавам“, коментира след срещата 38-годишният белградчанин.
Джокович пробиваше рано във всеки един от трите сета и не даде особени шансове на 141-ия в света Маестрели, записвайки 399-ата си победа в Големия шлем, в който се стреми към рекордна 25-а титла.
Следващият съперник на сърбина ще бъде Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) , който елиминира Цзюнчън Шан (Китай) със 7:6(6), 6:2, 6:3.
Grand Slam Win No.399 for Novak Djokovic 💫☑️#AO26 pic.twitter.com/goPPjpzwTK— Roland-Garros (@rolandgarros) January 22, 2026
Кои други продължават напред
Достигналият до полуфиналите през миналия сезон Бен Шелтън (САЩ) също продължава напред. Поставеният под номер 8 Шелтън пласира 19 аса и отстрани преминалия през квалификациите представител на домакините Дейн Суийни с 6:3, 6:2, 6:2 за 102 минути. Американецът не даде нито една възможност за пробив на 182-ия в света Суийни и направи 38 печеливши удара срещу едва 17 на съперника.
В третия кръг Шелтън ще срещне 30-ия в схемата Валантен Вашро (Монако), който елиминира участващия с „уайлд кард“ австралиец Ринки Хиджиката с 6:1, 6:3, 4:6, 6:2, записвайки най-доброто си представяне в състезанията от Шлема.
Полуфиналистът на „Мелбърн Парк“ през 2023 година Карен Хачанов (Русия), 15-и поставен, спечели срещу 20-годишния квалификант Нишеш Басавареди (САЩ) с категоричното 6:1, 6:4, 6:3 след почти два часа игра. Хачанов направи 15 аса и не допусна брейк срещу 182-ия в класацията на АТП американец.
Руснакът ще играе в третия кръг срещу номер 22 Лучано Дардери (Италия), който надделя над аржентинеца Себастиан Баес с 6:3, 1:6, 6:4, 6:3.
Друг италианец – петият поставен Лоренцо Музети, победи сънародника си Лоренцо Сонего с 6:3, 6:3, 6:4 и изравни най-доброто си класиране в Мелбърн от миналия сезон.
Номер 16 Якуб Меншик (Чехия) достигна до третия кръг след успех над испанския квалификант Рафаел Ходар с 6:2, 6:4, 6:4 и очаква мач срещу Итън Куин (САЩ), който се справи с Хуберт Хуркач (Полша) с 6:4, 7:6(5), 6:1 и продължи най-доброто си представяне в Откритото първенство на Австралия.
