"Ако той беше станал тенисист, нямаше да спечеля и една титла": Джокович каза кой футболист щеше да доминира на корта

Лионел Меси и Новак Джокович са две от най-големите легенди в историята на спорта. 38-годишният тенисист затвърди статута си на един от най-великите тенисисти, печелейки 24 титли от Големия шлем и олимпийско злато през забележителната си 23-годишна кариера. От другата страна, невероятната футболна кариера на Меси му донесе множество титли в първенствата, европейски победи и най-голямата награда с Аржентина на Световното първенство през 2022 г.

Интересната среща между Лионел Меси и Новак Джокович

Наскоро двамата се срещнали в ресторант в САЩ, където Меси се обърнал към Джокович с интересна молба. Аржентинецът попитал своя колега за съвети как да подобри тенис играта си. Сърбинът веднага отказал и дори забранил на Меси да иска съвети за тениса, твърдейки, че футболната икона ще започне да доминира и в този спорт. Въпреки всичките си успехи на корта, Джокович е убеден, че Меси би го доминирал, ако беше сменил футболните обувки с тенис обувки. Въпреки че Меси може да се изкуши да опита късмета си в други спортове, сърбинът настоява, че първо ще трябва да се откаже от футбола.

Джокович забранил на Меси да играе тенис

"Срещнах Меси в един ресторант в САЩ. Той ме попита за съвети относно тениса. Аз му казах: "Моля те, Меси, не ме питай за това. Няма да ти дам никаква информация. Ти доминираш във футбола, а сега искаш да доминираш и в тениса. Не, не, играй футбол. Когато се пенсионирам, тогава можеш да играеш тенис", разказа Ноле. "Той се разсмя и ми каза: "Щастлив съм, че футболът се играе с краката, а не с ръцете." Но истината е, че аз съм щастлив, че Лео не е тенисист, иначе нямаше да спечеля нито един титла. Той е най-добрият футболист на всички времена. Обичам да го гледам."

Може би на Меси му се иска да опита и други спортове, но Джокович е категоричен, че ще трябва да се пенсионира, преди това да се случи. Сърбинът се завръща на корта за Откритото първенство на Австралия следващата седмица с мач от първия кръг срещу Педро Мартинес. По отношение на оттеглянето, бившият тенис треньор Патрик Муратоглу е казал на феновете да не се притесняват, че Джокович ще окачи ракетата си в най-скоро време. В социалните медии той е написал: "Не се притеснявайте за Новак. Той ще бъде готов за Откритото първенство на Австралия. Първо, разбирам хората, които се притесняват за бъдещето на Новак, имайки предвид, че той току-що се оттегли от Аделаида, но не мисля, че трябва да се притесняват. Вероятно това са последните две години, в които Новак ще играе в турнирите. Той все още е с доста висок рейтинг, така че ще има време на Откритото първенство на Австралия да повиши нивото си."

