Фалстарт на 2025-а за приятел на Гришо: Не успя да защити титла от 2024 година

Един от добрите приятели на първата ни ракета Григор Димитров - Андрей Рубльов, направи фалстарт на 2025 година. Руснакът отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите АТП 250 в Хонконг, където през 2024-та завоюва титлата. Настоящият световен номер 8 загуби от унгареца Фабиан Марожан с 1:2 сета (5:7, 6:3, 3:6) за два часа игра.

Водачът в схемата Рубльов, който почива в първия кръг, отстъпи в първия си двубой на турнира. Марожан поведе с 5:1 в откриващата част, но пропусна два сетбола. Противникът му се възползва от възможността и стигна до равенство 5:5. Унгарецът все пак се съвзе и спечели следващите два гейма за 7:5.

Taking out the top seed 💯 Fabian Marozsan outlasts Andrey Rublev 7-5, 3-6, 6-3 in Hong Kong to reach the Quarterfinals. #BOCHKTO pic.twitter.com/CQ9FW8GUFf

Андрей Рубльов осъществи ключов пробив за аванс от 5:3 във втория сет и го спечели с 6:3, а в третата част водачът в схемата изостана с 2:5 и този път не успя да навакса пасива си, губейки с 3:6. Съперник на Фабиан Марожан на четвъртфиналите ще бъде китаецът Цзюнчън Шан, който елиминира седмия в схемата Педро Мартинес (Испания) с 6:3, 6:1 в сблъсък, продължил 78 минути.

Вторият поставен Лоренцо Музети от Италия преодоля втория кръг, надвивайки канадеца Габриел Диало с 2:0 (6:4, 6:3) и в спор за класиране на полуфиналите ще се изправи срещу Хауме Мунар. Испанският тенисист отстрани петия в схемата Нуно Боржеш (Португалия) с 6:3, 7:5 за час и 25 минути игра.

Hong Kong R16: Fabian Marozsan d Andrey Rublev 7-5, 3-6, 6-3



More points won, more winners, fewer UEs than his opponent and the fight back in the 1st set was good, but to no avail in the end unfortunately.



📷 HKTO pic.twitter.com/tq9GGQoKnJ