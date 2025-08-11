Александър Зверев отне върхово постижение на Григор Димитров в тениса

Световният номер 3 в тениса Александър Зверев отне едно от върховите постижения на Григор Димитров. Саша вече е лидер по победи на турнирите от сериите "Мастърс 1000" сред играчите, родени след 1990 година. Германецът стори това, след като победи Нишеш Басавареди на старта на турнира в Синсинати с 6-3, 6-3. Така Зверев вече има 156 победи на Мастърс ниво, докато Григор остава със 155.

Зверев задмина Димитров по победи на Мастърс турнири

Александър Зверев изравни рекорда на Григор Димитров по време на турнира в Торонто, където достигна до полуфиналната фаза. Германският тенисист бе улеснен в достигането на рекорда на Гришо и от факта, че българинът пропуска американското турне заради контузията, получена на Уимбълдън. Димитров се отказа не само от Торонто и Синсинати, но и от US Open, като се очаква да се завърне в игра за азиатското турне.

След Зверев и Димитров с най-много Мастърс победи сред играчите, родени след 1990 г., се нарежда Милош Раонич, който има 125 успеха. Близо се нарежда и бившият номер 1 и шампион от US Open Даниил Медведев, който отпадна още на старта в Синсинати. Иначе голямата цел пред Александър Зверев е да спечели титла от Големия шлем - постижение, което все още му убягва, въпреки че от години е по върховете на мъжкия тенис.

Всъщност такова постижение преследва и Григор Димитров, който също няма титла от Шлема при мъжете. Българинът загуби и рекорда за най-много поредни участия на Мейджър турнири сред действащите играчи, като серията приключи заради отказването му от US Open 2025.