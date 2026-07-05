Първата българска ракета Григор Димитров изненада целия тенис свят с това, което направи на Уимбълдън до момента. Бившият №3 пристигна на "Ол Ингланд Клъб" без никакви очаквания, а повечето фенове и анализатори също не предполагаха какво може да последва на корта. Този негативизъм, или по-скоро реализъм, се дължеше на трудностите на българина през последната година. Последният добър мач на Димитров бе именно на "свещената трева". Той водеше на световния №1 Яник Синер с 2:0 сета, когато получи тежка контузия и бе принуден да се откаже.

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Последва дълъг престой на възстановяване, а когато се завърна в игра, Григор бе бледа сянка на тенисиста, който напълно доминираше над Синер. Годината започна трудно за хасковлията, който отпадна още в първия кръг на повечето турнири, на които участваше. Това доведе до сериозен спад в позицията му в ранглистата и не след дълго той бе принуден да играе в Чаланджър тура, за да трупа точки. Димитров също така пропусна надпреварата от Големия шлем на клей - Ролан Гарос, след като трябваше да си спечели място в основната фаза през квалификациите, но отпадна още на старта. Всичко това предизвика сериозни въпроси около участието му на Уимбълдън.

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Организаторите обаче решиха да предоставят на българина "уайлд кард" за основната фаза. Димитров пък пристигна в Лондон след стабилна подготовка на трева, състояща се от 1/8-финал в Майорка. След трите мача, които изигра в испанския град, обаче, мнозина се зачудиха дали няма да му се отразят лошо. Гришо обаче опроверга всичките си критици и срази австралийския квалификант Дейн Суини на старта на Уимбълдън. Във втория кръг насреща му застана тенисист, срещу когото все още няма нито една победа - Якуб Меншик. Въпреки че двамата не показаха нещо специално през по голяма част от първите два сета, Григор се съвзе и намери най-добрата си игра, за да запише първи успех над чеха. На моменти хасковлията изглеждаше като миналогодишната си версия на "свещената трева".

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Така Гришо си спечели място на 1/16-финалите, където срещна Матео Беретини. Мнозина очакваха, че силите на българина се простират до тук и той трудно ще се справи с италианеца, макар че и той не е в оптимална форма. Вместо това, Димитров излезе на корта и напълно доминира своя съперник в първите два сета. Да, след това той сам му позволи да навакса изоставането си и да изравни до 2:2, но в решителния сет бе безгрешен. Окрилен от възможността да играе в Лондон, Григор летеше на корта, борейки се за всяка точка и в крайна сметка победи.

Така той ще участва във втората седмица на Уимбълдън за втора поредна година. На 1/8-финала първата ни ракета ще се изправи срещу единствения останал представител на домакините Артър Фери. Въпреки че двубоят се очертава да бъде изключително оспорван, Григор има всички шансове да продължи напред, където го чака евентуален мач с победителя от двойката Флавио Коболи - Алекс де Минор. Гришо вече показа, че все още може да се бори с големите имена и защо пък точно той да не бъде човекът, който да изненада големите фаворити на "свещената трева". В момента българинът носи магията на Уимбълдън в ракетата си, а въпросът докъде ще му стигнат силите, ще получи своя отговор съвсем скоро.

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