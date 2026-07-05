Конкурент на Григор Димитров коментира "големия проблем" на българина на Уимбълдън

Най-добрият български тенисист Григор Димитров продължава да има трудни моменти с организаторите на Уимбълдън. Първата ни ракета отново се сблъска с проблем, който го провали през миналата година на "свещената трева". Той засяга покрива на корта, който беше затворен по време на два от мачовете му на тазгодишния турнир. Димитров беше изключително разочарован, тъй като 10-минутна пауза за затваряне на покрива в двубоя му срещу Якуб Меншик прекъсна неговия устрем, въпреки че в крайна сметка спечели мача от втория кръг. Ситуацията се повтори и срещу Матео Беретини в третия кръг, а забележително е, че същото се случи и срещу Яник Синер през 2025 година.

Димитров отново се сблъска с проблема с покрива

Димитров водеше в резултата с 2:0 сета срещу италианеца, когато лошото осветление наложи затварянето на покрива на Централния корт. Процесът отне около 15 минути, в които тенисистите загубиха инерция и изстинаха. Малко след подновяването на играта българинът се оттегли поради контузия, която го извади за дълго време от кортовете. Този момент е оставил тежък белег в съзнанието на хасковлията, който бе видимо разгневен, когато това отново се случи в мача с Меншик. Тогава той отиде да говори със съдията на стола и дори припомни случилото се миналата година. Димитров коментира въпроса и по време на паузата с Беретини.

Фриц с коментар по казуса с покривите

Неговият колега от тура Тейлър Фриц сподели мнението си относно затварянето на покривите на Централния корт и корт №1, който силно тревожи първата българска ракета. Когато след последната си победа бе попитан дали покривът трябва да се затваря по време на мача или да не се затваря, освен ако не вали, Фриц отговори: "Честно казано, не знам какви са условията. Предполагам, че ако го затварят заради осветлението, тогава просто трябва да го затворят по време на мача. Всичко зависи от това кога започва мачът. Ако мачът започне в разумно време и може да приключи, без да се налага затваряне на покрива, мисля, че това е наред. Ако започнат мача час преди да стане твърде тъмно, а знаят, че в някакъв момент от мача със сигурност ще трябва да затворят покрива, тогава най-вероятно просто трябва да започнат с затворен покрив."

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