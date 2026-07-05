Огромен шок на Уимбълдън! Изхвърлиха фаворит №1 за титлата от турнира

Тазгодишното издание на Уимбълдън поднесе поредната голяма изненада. Световната №1 при дамите Арина Сабаленка, която бе смятана за основна фаворитка за титлата, отпадна безславно на 1/8-финалите. Беларуската тенисистка се преклони пред възродената Наоми Осака, която се класира на 1/4-финал за първи път в кариерата си след блестящо представяне. Японката надделя със сервиса си, ударите и тактиката, и спечели с 6:2, 7:6(2) на Централния корт в Лондон.

Осака шокира Сабаленка за първа победа от 8 години насам

Това е най-ранното отпадане на Сабаленка от турнир от Големия шлем от 2022 година насам, когато загуби на Ролан Гарос. Поражението в два сета пък е първо за нея за последните ѝ 122 мача. Победата на Осака бе паметна за нея, защото, освен че се класира напред, тя прекъсна няколко серии срещу беларуската си съперничка. Японката вече беше загубила три пъти от Сабаленка от началото на година, а играта ѝ от самото начало на мача ясно показа, че е решена да не допусне това да се повтори. Това беше и първият ѝ успех над световната №1 от осем години насам, като последният беше на US Open през 2018 година.

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Слагайки край на серията от три поредни победи на Сабаленка в преките им сблъсъци в рамките на WTA Tour, Осака също така прекъсна серията от 14 поредни четвъртфинала в турнири от Големия шлем, достигнати от беларуската шампионка. Световната №1 също така не бе губила в два сета в "мейджър" надпревара от 2020 година насам.

"Отдавна не съм се забавлявала толкова много на корта, а да го направя точно тук, наистина означава много за мен", каза Осака в интервюто си на корта след триумфа. "Преди този мач бях загубила от нея три пъти поред, което беше наистина гадно. Исках да обърна нещата и съм много щастлива, че имах възможността да го направя."

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