За пръв път в историята на Израел: Нетаняху пренебрегна решение на Върховния съд

Правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху гласува еднодушно да пренебрегне Върховния съд на Израел. Това е първият подобен случай в историята на Израел.

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Правителството на Нетаняху едногласно гласува да откаже признаване на каквито и да било решения от Втората телевизионна и радиозащита на Израел — органът, който регулира комерсиалните телевизионни и радиостанции т.е. израелският СЕМ. Това пряко пренебрегва решението на Върховния съд, което нареди на съвета да продължи да действа въпреки че е паднал под законовия си кворум след вълна от оставки, които съдът установи, че вероятно са организирани от кабинета на министъра на комуникациите. Това е първият случай, в който правителство на Израел официално заявява, че няма да спазва решение на Върховния съд.

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