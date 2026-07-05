Велико постижение в Англия: Новак Джокович надмина исторически рекорд на Уимбълдън

Новак Джокович отново затвърди статута си на една от най-великите фигури в историята на тениса, след като продължи впечатляващото си представяне на Уимбълдън. Сръбският ветеран се класира за своя девети пореден и общо 17-и четвъртфинал в Лондон, след като в оспорван двубой преодоля съпротивата на квалификанта Роман Сафиулин с 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3 за 3 часа и 26 минути игра.

Джокович записа победа №106 на Уимбълдън

Въпреки че не демонстрира най-високото си ниво през целия мач, 39-годишният сърбин показа характер в ключовите моменти и намери начин да излезе победител в труден сблъсък. Така той продължава похода си към нов трофей от Големия шлем.

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"Още една трудно извоювана победа. Роман започна много добре, много агресивно. Не се чувствах толкова комфортно от дъното на корта. Знаех, че ще бъде предизвикателство да остана в разиграванията с него. Той е много солиден играч и трябва да се гордее с представянето си днес. Аз не се чувствам по-нисшестоящ от дъното на корта срещу твърде много играчи. Днес беше един от онези дни, в които не исках да оставам в разиграванията твърде дълго, затова смесвах нещата. В някои моменти се получи, в други – не. В края точността и прецизността на първия ми сервис бяха това, което ме измъкна от неприятностите", сподели след мача Джокович.

Победата има и историческа стойност за тенисиста. Тя е под №106 за Джокович на “свещената трева”, с което той вече оглавява еднолично класацията при мъжете по брой успехи на Уимбълдън, изпреварвайки Роджър Федерер, който остава с 105.

В общата историческа ранглиста по победи на турнира пред него остава единствено Мартина Навратилова със 120 успеха, което допълнително подчертава мащаба на постижението му и дълголетието на кариерата му на най-високо ниво.

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