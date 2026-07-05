Григор Димитров се изправя срещу сензацията на Уимбълдън за място на четвъртфиналите

Артър Фери ще бъде следващият съперник на Григор Димитров в битката за място на четвъртфиналите на Уимбълдън. Британецът продължи впечатляващото си представяне на домашния турнир, след като постигна най-голямата победа в кариерата си, отстранявайки шампиона от Ийстбърн Зизу Бергс.

Първата ни ракета ще премери сили с 23-годишния британец Артър Фери

23-годишният тенисист имаше едва четири участия в основната схема на турнири от Големия шлем и само две спечелени срещи. Пред родна публика обаче Фери демонстрира отлична форма, като последователно елиминира Дамир Джумхур, Ото Виртанен и след това се справи с белгиеца Бергс в истински тенис спектакъл. Британецът изоставаше с пробив в решителния пети сет, но показа характер, върна се в двубоя и триумфира след супер тайбрек с 2:6, 7:5, 6:2, 6:7 (3), 7:6 (5) след 4 часа и 18 минути игра.

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Успехът му гарантира дебют сред първите 100 в световната ранглиста и затвърди най-силното представяне в кариерата му до момента. Следващото предизвикателство за Фери ще бъде двубой срещу Григор Димитров, който е насрочен за понеделник, 6 юли. Това ще бъде първа среща между двамата. До момента най-значимите постижения на британеца включват титла от турнир от сериите Чалънджър, както и престижна победа над тогавашния №22 в световната ранглиста Алексей Попирин.

При успех над Фери, Димитров ще си осигури място сред най-добрите осем на Уимбълдън, където ще се изправи срещу победителя от двубоя между Алекс де Минор и Флавио Коболи, който по-рано през сезона достигна до финала на Ролан Гарос.

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