Трансферен удар: ЦСКА привлече класен чужденец с богата европейска история

ЦСКА официално представи четвъртото си ново попълнение през летния трансферен прозорец. Към “червените” се присъединява котдивоарският национал Жан-Филип Гбамин, който идва от френския Метц и подписа договор за следващите две години. С привличането му ЦСКА подсилва две ключови зони в състава преди началото на новия сезон и европейското си участие.

Жан-Филип Гбамин има зад гърба си впечатляваща кариера в Англия, Германия и Франция

Жан-Филип Гбамин е роден на 25 септември 1995 година в Кот д'Ивоар, а футболното му развитие започва в академията на Ланс. Именно с втория тим на френския клуб прави първите си стъпки в мъжкия футбол през 2012 година, преди да се наложи и в представителния състав.

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След това кариерата му преминава през някои от най-силните европейски първенства. Гбамин е защитавал цветовете на Майнц, Евертън, както и на ЦСКА Москва, Трабзонспор, Нант, Цюрих, Дюнкерк и Метц, натрупвайки сериозен международен опит.

През лятото на 2025 година той подписва с Метц, където през последния сезон изиграва 31 мача във всички турнири, като отбелязва един гол и записва една асистенция. Освен котдивоарско, Гбамин притежава и френско гражданство. Той преминава през различните юношески и младежки формации на Франция, но впоследствие избира да представлява Кот д'Ивоар. Дебютът му за националния тим е през 2017 година, а до момента има изиграни 24 мача.

"ЦСКА приветства Жан-Филип Гбамин с добре дошъл и му пожелава много успехи, победи и трофеи с червената фланелка!", написаха от клуба.

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