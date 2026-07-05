След фурора в Англия: Никола Цолов сподели тайната зад двойния триумф, но вече гледа напред към следващата цел

Голяма надежда на България в моторните спортове Никола Цолов разкри, че силните му стартове през сезона не са случайност, а резултат от целенасочена подготовка. Българският пилот говори след впечатляващия си двоен триумф на легендарната писта "Силвърстоун", където спечели както спринтовото, така и основното състезание от кръга във Формула 2.

Българският пилот анализира уикенда на "Силвърстоун" и посочи върху кой голям проблем трябва да работи спешно

"Наистина стартовете тази година знаехме, че са много силни и не очаквах чак пък толкова добре днес отново да стартираме. Но тук е трудна писта за гумите на старта, така че ние успяхме да вземем предимство там и след това просто менажирахме гумите.", сподели Никола в интервю пред Diema Sport 3.

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Цолов коментира и един от най-оспорваните моменти в състезанието - битката с Куш Майни, като подчерта взаимното уважение между двамата пилоти и призна, че е имало миг, в който е бил близо до грешка.

"Беше доста близко изпреварване и Куш Майни беше доста отговорен към мен, и аз към него, така че наистина се получи една много приятна битка. За малко да изпусна колата, честно казано, на първия десен, когато го изпреварих, но успях да я задържа. След това фокусът ми беше просто да изляза възможно най-бързо от завоя, за да няма шанс да ме изпревари наново."

"Постоянно ми казаха по радиото. Всяка една обиколка ще трябва да внимаваш с тези, които са с алтернативна стратегия. Те са доста бързи и такива неща. Мислех, че ще бъде малко по-близко. За щастие нямаше кола за сигурност, ние бяхме под напрежение. Те изпълниха по страхотен начин своята стратегия. Успяхме да натрупаме достатъчно аванс, който ни осигури спокойствие накрая", обясни пилотът.

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Въпреки двойният успех на "Силвърстоун", Цолов призна, че има още върху какво да работи. Според него най-голямото предизвикателство остава представянето в квалификациите, където все още не е успял да спечели полпозишън през настоящия сезон.

"Малко е болезнено да правим такива състезания и да не взимаме пол позишън нито един път тази година, но просто трябва да анализираме една идея по-добре и да открием какво може да ни помогне да направим просто по-добра квалификация."

"Защото окей, на уикенд като Спа не е най-критичното нещо, но после като отидем в Унгария, отново квалификацията ще бъде много важна. Почти колкото в Монако. Затова трябва да направим стъпка напред, но имаме време да анализираме“, завърши Цолов.

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