Извънредна ситуация във Формула 1: Политически рокади застрашават финалните състезания

Формула 1 обмисля възможни промени в календара за финалната част от сезона, в случай че последните състезания не могат да се проведат заради напрежението и нестабилната обстановка в Близкия изток, съобщава специализираният сайт the-race.com. Сред разглежданите варианти е пистата в Португалия, която може да влезе в готовност да приеме стартовете, предвидени за 29 ноември и 6 декември в Катар и Абу Даби.

Шефовете на Формула 1 подготвят пистата в Алгарве като спешен резервен вариант

Въпреки че към момента е в сила примирие между САЩ, Израел и Иран, ситуацията в региона остава неясна, а именно напрежението вече доведе до отмяна на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия, които отпаднаха от първоначалния календар през април. Според информацията, Ф1 обмисля и вариант за преместване на една от тези надпревари в по-късен етап от сезона, ако обстоятелствата позволят.

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Изпълнителният директор на Формула 1 Стефано Доменикали коментира пред Sky Sports, че "ако има възможност, защо не", като по този начин остави вратата отворена за алтернативни решения. Британските медии определят Бахрейн като един от най-вероятните варианти за евентуално възстановяване в календара.

Пистата в Алгарве вече има опит като резервен домакин, след като прие състезания по време на пандемията от Covid-19 през 2020 и 2021 година. Португалия е предвидена да се завърне официално във Формула 1 през сезоните 2027 и 2028, което допълнително улеснява възможността за подобно временно решение.

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