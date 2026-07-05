Най-важните новини за деня: 5 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 5 юли 2026 г.

МИРЧЕВ: ФАСАДАТА СЕ СМЕНЯ, НО МОДЕЛЪТ НА ЗАВЛАДЯНАТА ДЪРЖАВА ОСТАВА

Ролята на ГЕРБ е да подкрепя изключително силно всяко едно управленско решение, което запазва модела на завладяната държава. Най-силно това се вижда в здравеопазването. Все същите хора контролират парламентарната комисия, медицинския надзор и Зздравната каса. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в интервю за БНР.

КОГА СТОЯН МАВРОДИЕВ ЩЕ СЕ ВЪРНЕ В БЪЛГАРИЯ: ГОВОРИ АДВОКАТЪТ НА ФИНАНСИСТА

Адвокатът на Стоян Мавродиев – Емануил Йорданов, заяви в предаването „На фокус“ по Нова телевизия, че клиентът му доброволно е взел решение да се върне в България и да участва в наказателното производство срещу него. По думите му кога това ще се случи зависи изцяло от сръбските власти. „Още преди да замине за Белград разговаряхме и уточнихме, че ще се върне в България, за да се включи активно в наказателния процес и да търси изясняване на истината така, както той я вижда“, каза Йорданов, който е и бивш вътрешен министър.

"НЕ СЛЕДВАЙ НЕВЕРНИЦИТЕ": БЪЛГАРСКИ ДЕПУТАТ НА ПОГРЕБЕНИЕТО НА АЯТОЛАХ ХАМЕНЕЙ - МВНР ОЩЕ НЕ ОТГОВАРЯ (ВИДЕО)

"Известно е, че делегация е била изпратена от българските власти, докато останалите страни са били представени предимно от неофициални групи или опозиционни политици". Това дословно пише в публикация на популярния руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", която касае погребението на аятолах Али Хаменей. Хаменей беше убит при американско-израелска операция с въздушен удар в началото на втората за по-малко от година война с Иран, която този път започна на 28 февруари, 2026 година. При удара беше ранен и Моджтаба Хаменей, втори син на Али Хаменей, който впоследствие пое поста на баща си и сега е лидер на Иран.

В РЕЧ С ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАРЯД: ТРЪМП КРИТИКУВА "КОМУНИСТИТЕ" И СЕ САМОИЗТЪКНА (ВИДЕА)

Реч, която по-скоро напомняше на предизборна, направи президентът на САЩ Доналд Тръмп по повод 250-годишнината на страната. В нея той постави акцент върху идеята за по-строги правила при гласуването, отправи предупреждения срещу това, което определи като нарастващо влияние на "комунистически" идеи в страната, и изброи свои политически и управленски постижения. Той се появи на Националния мол във Вашингтон, където произнесе слово, в което имаше и остри критики към вътрешни и външни политически опоненти. (Цялата реч може да видите ТУК)

ПУТИН РАЗКАЗА НА ТРЪМП ФАНТАЗИИТЕ СИ ЗА КОНСТАНТИНОВКА И ЦЕЛИЯ ФРОНТ, ЗА ДА НАКЛОНИ ВЕЗНИТЕ ЗА УКРАЙНА: ОЦЕНКИ С КОЛКО ЛЪЖЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин лично е поздравил американския президент Доналд Тръмп и целия американски народ по повод 250-годишнината от независимостта на САЩ, съобщи съветникът на стопанина на Кремъл Юрий Ушаков пред държавната информационна агенция ТАСС. Той заяви, че двамата лидери са разговаряли по телефона в продължение на час и 25 минути, като Путин припомнил приноса на Русия за развитието на американската държавност.

АНАЛИЗ: РУСИЯ МОДЕРНИЗИРА РАКЕТИТЕ "ИСКАНДЕР-М", НО ОСТАВА УЯЗВИМА КЪМ АТАКИ С УКРАИНСКИТЕ "ФЛАМИНГО" (ВИДЕО)

Руснаците са модернизирали балистичните ракети, използвани в тактическата ракетна система „Искандер-М“. Те са оборудвани с нова автономна система за насочване „Комета-М12Р-ВТ“, съобщава Telegram канала „Colonel General Stab“. Както отбелязва авторът на канала, ключовата иновация е използването на 12-елементна многоканална цифрова антенна решетка (ЦАР) в носовия конус на ракетата. Тази антена позволява на ракетата да поддържа комуникация с навигационни спътници по време на началната и средната фаза на полета, за да подобри точността на насочване и устойчивостта на смущения.