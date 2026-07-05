Тежки съперници дебнат Григор Димитров във втората седмица от Уимбълдън

Най-добрият български тенисист Григор Димитров продължава участието си на Уимбълдън и през втората седмица от надпреварата. Първата ни ракета преживя много труден старт на сезона, като в повечето турнири отпадаше още в първия кръг. Това доведе до свличането му в световната ранглиста и го принуди да играе в Чаланджър тура. Хасковлията пропусна турнира от Големия шлем на клей - Ролан Гарос, след като отпадна на старта на квалификациите, и участието му на Уимбълдън бе под сериозен въпрос. Организаторите в Лондон обаче решиха да предоставят на българина "уайлд кард" за основата фаза.

Пътят на Григор Димитров във втората седмица на Уимбълдън

Това решение от страна на организаторите нямаше как да се отплати по по-добър начин, тъй като Димитров заблестя силно на "свещената трева". Българинът показа най-добрата си игра от година насам и записа три страхотни победи в първите три кръга. Той победи австралийския квалификант Дейн Суини на старта, след което се справи с Якуб Меншик, срещу когото нямаше успех до този момент. В следващия етап от надпреварата Григор записа много престижна победа над италианеца Матео Беретини и си осигури място на 1/8-финалите.

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Какво предстои за Григор на Уимбълдън

За най-добрия български тенисист предстои 1/8-финален сблъсък с Артур Фери. Британецът е една от звездите на тазгодишното издание и със сигурност ще бъде трудно предизвикателство. До този момент световният №114, който има привилегията да играе пред родна публика, победи Дамир Джумхур, Ото Виртанен и Зизу Бергс. Той остана единственият представител на домакините в турнира и ще се надява да продължи серията си възможно най-далеч. Димитров все пак има своите добри шансове за триумф.

При евентуален успех Димитров може да срещне на 1/4-финалите победителя от двойката Флавио Коболи - Алекс де Минор. Който и да продължи напред, ще бъде сериозно предизвикателство за българина, тъй като и двамата са в Топ 10 на света и се намират в добра форма. Хасковлията се е срещал шест пъти с Де Минор, като има две победи и четири загуби. Срещу италианеца пък все още не е играл в кариерата си. Този двубой се очертава на труден за българина на този етап.

Ако успее да преодолее 1/4-финалите, схемата предлага потенциален 1/2-финал с поставения под №2 Александър Зверев. За германеца предстои двубой с Иржи Лехечка и евентуален мач с победителя от Тейлър Фриц - Александър Бублик. Това е на теория пътят на Григор във втората седмица на "свещената трева". Най-изявените имена от другата страна на схемата са световният №1 Яник Синер и легендата Новак Джокович, които, ако печелят мачовете си, ще играят на 1/2-финал един срещу друг.

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