Григор Димитров обяви още една рокада в щаба си – разделя се с дългогодишен треньор

19 декември 2025, 11:04 часа 355 прочитания 0 коментара
Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, обяви раздялата си с Дани Валверду. Григор използва социалните мрежи, за да благодари на венецуелския специалист за дългогодишното партньорство.

Двамата работиха заедно в продължение на 8 години 

„Осем години! Това беше невероятно пътуване заедно – на и извън корта. Благодарен съм за уроците, смеха и спомените, които споделихме“, написа Димитров.

„Благодаря ти, че вярваше в мен и ме тласкаше да бъда най-добрата версия на себе си. Винаги ще бъдеш част от моята история. Пожелавам ти всичко най-добро в следващото ти приключение“, добави хасковлията.

Преди броени дни Димитров уточни, че пътищата му се разделят и с Джейми Делгадо. В екипа на Григор понастоящем включва физиотерапевта Марк Бендър и треньора по физическа подготовка Ютака Накамура.

Бойко Димитров
