Изненада: Световният №1 в тениса се раздели с дългогодишния си треньор, който го качи на върха

Карлос Алкарас шокира света, след като обяви, че се разделя с дългогодишния си треньор Хуан Карлос Фереро. Двамата работеха заедно през последните седем години и Фереро е с основна заслуга за големите успехи на световния номер 1 при мъжете - шест титли от Големия шлем и осем от сериите Мастърс 1000. Само през 2025 Алкарас грабна осем трофея, включително Ролан Гарос и US Open.

Карлос Алкарас и Хуан Карлос Фереро работиха заедно от 2019-та насам

Алкарас и Фереро стартираха в екип през 2019, когато Карлитос все още беше тийнейджър. Наскоро Фереро и друг член от треньорския щаб на Алкарас - Самуел Лопес, присъединил се към антуража на испанеца в началото на годината, спечелиха наградата за Треньор на годината.

„Трудно ми е да напиша тази публикация...След повече от седем години заедно, Хуанки и аз взехме решение да прекратим професионалните си взаимоотношения като играч и треньор. Благодаря ти, че превърна детските ми мечти в реалност. Искрено ти пожелавам всичко най-хубаво в бъдеще и съм спокоен, защото знам, че и двамата предложихме един на друг най-доброто, на което сме способни“, написа Алкарас в социалните мрежи.

Фереро също пусна пост, като и от двете публикации не стана ясно каква е причината за раздялата между него и световния номер 1.

