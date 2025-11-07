Любопитно:

Григор Димитров ще получи само половината от полагащия му се Мастърс бонус

07 ноември 2025, 14:26 часа 366 прочитания 0 коментара

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров попадна в топ 30 по резултати на турнирите от Мастърс 1000 сериите и така ще бъде един от 30-те играчи, които ще си разпределят допълнителния бонус на ATP от 21 млн. долара, предава сайтът tenniskafe.com.

Гришо пропусна три турнира от сериите "Мастърс" 

Григор ще получи само 50% от полагащата му се сума за своята 18-а позиция и 860 точки.

Григор Димитров

Причина за това е, че българинът пропусна три от деветте надпревари от Мастърс 1000 заради травмата на Уимбълдън. Той не игра в Синсинати, Канада и Шанхай.

Правилникът на ATP показва, че е необходимо даден тенисист да участва в осем от деветте турнира, за да получи целия бонус. По-малко от пет участия пък не носят никакъв бонус, дори и играчът да е сред 30-те.

