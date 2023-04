Изненада! Джокович допусна обрат и отпадна от Мастърс-а в Монте Карло (ВИДЕО)

ОЩЕ: Сет с 6-0 срещу Джокович: Бразилецът, който върза "геврек" на Ноле (ВИДЕО)

Музети изоставаше със сет и 2:4 гейма във втория, но показа страхотна психика срещу 22-кратния шампион в турнирите от Големия шлем. И двамата тенисисти допуснаха много грешки в мача, за което говорят и направените общо 15 пробива - пет в първия сет, девет във втория и един в третия.

Джокович се появи на корта с ръкав на дясната ръка, което подсказа, че най-вероятно има някакви проблеми с лакътя. Те обаче не се забелязваха в началото на срещата, тъй като сърбинът поведе с 5:2 и спечели първия сет. Във втория пробивите следваха буквално един след друг. При 4:2 за Ноле обаче започна обратът на Музети, който, подкрепян мощно и от публиката в Монте Карло, спечели пет от следващите шест гейма, включително и трите, в които световният №1 сервираше.

