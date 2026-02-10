"Нито е сръбска, нито е православна, нито е църква": Мнение след гоненията срещу свещеници

Нито е сръбска, нито е православна, нито е църква. До този извод е стигнал Милан Ст. Протич в своята колонка за сръбския вестник „Данас“. Повод за думите му е своеобразната инквикиция срещу свещениците, които критикуват властта в Сърбия и президента Вучич. Припомняме, че на двама свещеници им беше забранено да имат нормални, православни погребения и бяха анатемосани от църквата, докато срещу трети представител на църквата се провежда процес.

"Кои сте вие, господа узурпатори на Сръбската православна църква, че да изгонвате който и да е вярващ от нея? Кой ви е дал това право? От кого черпите силата си, вие, които сте се скрили под митра и камилска шапка? Защо криете фалшивото си лице с бради до пъпа. Вие, които сте се отделили от Бога, отрекли сте се от него и сте решили да служите на земен господар", пита още Протич и вероятно под "земен господар" визира сръбския президент Александър Вучич. Припомняме, че наскоро се заговори за "питбул" на Вучич в мантия в Сръбската православна църква. Става въпрос за Велибор Джомич, който според източници на religia.mk е влязъл в ролята на следовадетл-инквизитор. ОЩЕ: Анатема и забрана за нормално погребение: Сръбската църква не търпи критиците на Вучич

"Инквизицията" в Сръбската църква

Сръбската православна църква (СПЦ) прибягва до доста крайни и дори средновековни методи, като отлъчи от църквата двама видни критици на режима на сръбския президент Александър Вучич - богослова Благое Пантелич и свещеника Вукашин Миличевич, съобщиха медиите в Сърбия, предаде македонската медия "Рацин".

Това решение означава, че след смъртта им семействата им няма да могат да ги погребат според православните обичаи. И двамата са вярващи, а Миличевич е бил свещеник до решението от 29 януари.

Високопоставен служител на Сръбската църква, известен като Жички митрополит Юстин, е подложен на критики от страна на Борда на директорите на тази организация, известна като „Синод на Сръбската православна църква“. Върховният орган на Сръбската православна църква (СПЦ) започна разследване срещу Юстин през октомври миналата година, обяснявайки, че „начинът, по който той е ръководил Жическа епархия досега, е съмнителен“. ОЩЕ: Бившият премиер на Черна гора се противопостави на „инквизицията“ в Сръбската църква