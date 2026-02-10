Напрежение в кралското семейство: Чарлз и Уилям не си говорят

Напрежение в британския кралски двор. Отношенията между британския крал Чарлз III и неговия наследник принц Уилям са се влошили, сочат нови съобщения от Бъкингамския дворец, цитирани от Cosmopolitan.

Според източници, близки до кралския двор, напрежението между краля и принца на Уелс е достигнало своя връх. Информациите сочат, че Чарлз и Уилям изпитват "истински гняв" един към друг.

Борбата за влияние и власт

Конфликтът ескалира, след като принц Уилям умишлено е игнорирал премиерата на документалния филм на баща си "В търсене на хармония: Визията на един крал" в замъка Уиндзор.

След конфликтната ситуация двамата спрели да говорят.

Източник от кралския двор дори е заявил, че Чарлз III сега има повече проблеми с принц Уилям, отколкото с принц Хари, тъй като последният е емоционален и предсказуем, докато наследникът на трона във Великобритания е пресметлив и инатлив.

Източник: Getty Images

Според мнозина основната причина за раздора е борбата за влияние и власт.

"Те се сблъскват, защото си приличат прекалено много. И двамата вярват, че са прави. Нито един от двамата не се предава лесно", обясни източникът, цитиран от БГНЕС.

Настоящото напрежение се трупа от известно време. Още през декември се появиха съобщения, че Чарлз е недоволен от тълкуванията, че Уилям вече е поел юздите на властта, при все, че е чакал цял живот за трона.

В същото време стана ясно, че "на другия фронт" британският политически анализатор Нийл Гардинър е призовал крал Чарлз III да лиши принц Хари и съпругата му Меган Маркъл от кралските им титли, след като са спечелили награда за правата на човека.