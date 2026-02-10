Лайфстайл:

Силна буря връхлетя българската антарктическа експедиция

10 февруари 2026, 10:35 часа 283 прочитания 0 коментара
Силна буря връхлетя българската антарктическа експедиция

Българската антарктическа експедиция е ударена от най-силната буря от нейното начало в средата на ноември. Скоростта на вятъра е над 150 км/ч, постройките на българската антарктическа база "Св. Климент Охридски" вибрират и навън е опасно придвижването между тях. Научноизследователският кораб “Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) се е  укрил от вълните и вятъра в залива пред испанската антарктическа база "Хуан Карлос I" и към момента е невъзможно пускането на лодки до брега.

ОЩЕ: Базата е отворена, полярниците ни започват работа на Ливингстън

Учени и логистици от експедицията трябваше да слязат днес от борда на кораба на сушата, но транспортирането им е отложено до наличието на подходящо време.

Очаква се бурята да не утихне и през нощта и утрешния ден, съобщи БТА.

Българският научноизследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
буря Антарктика експедиция лошо време
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес