Силна буря връхлетя българската антарктическа експедиция

Българската антарктическа експедиция е ударена от най-силната буря от нейното начало в средата на ноември. Скоростта на вятъра е над 150 км/ч, постройките на българската антарктическа база "Св. Климент Охридски" вибрират и навън е опасно придвижването между тях. Научноизследователският кораб “Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) се е укрил от вълните и вятъра в залива пред испанската антарктическа база "Хуан Карлос I" и към момента е невъзможно пускането на лодки до брега.

Учени и логистици от експедицията трябваше да слязат днес от борда на кораба на сушата, но транспортирането им е отложено до наличието на подходящо време.

Очаква се бурята да не утихне и през нощта и утрешния ден, съобщи БТА.

Българският научноизследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан.