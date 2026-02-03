Лайфстайл:

Иван Иванов разкри какво трябва да подобри, за да „отиде при мъжете“

03 февруари 2026, 11:43 часа 209 прочитания 0 коментара
Иван Иванов разкри какво трябва да подобри, за да „отиде при мъжете“

След по-малко от седмица започва неофициалното световно отборно първенство за Купа „Дейвис“. За България то ще бъде открито от историческа среща с Белгия. Иван Иванов, който е в отбора на родината, даде интервю пред „Здравей, България“. Световният №1 при юношите и шампион от „Уимбълдън“ и US Open сподели кои са най-силните му страни и какво трябва да подобри, за да е готов за мъжкия тенис.

Иван Иванов: "Трябва да надградя както физиката, така и психиката"

Ето какво каза Иван Иванов за кариерата си в тениса: „Забравих рано за детството и още на 14 години заминах за Испания. Родителите ми идваха, но бях по един или друг начин сам. Трябва да работя върху психиката. Както знаете съм №1 при юношите, но за да отида при мъжете, трябва да надградя както физиката, така и психическата основа. Мисля, че психиката е по-важна, за да можеш да напреднеш.

Още: Добри новини за България преди историческия мач от Купа "Дейвис"

Иван Иванов

"И ние сме надъхани"

Понякога, когато спечелиш някой турнир си мислиш, че си по-добър от преди, но когато имах възможност да отида на големите шлемове и да прекарам време с големите тенисисти, виждаш колко далеч си от истината“. Младият тенисист каза няколко думи и за предстоящия мач: „Ще бъде интересен двубой, защото и ние сме надъхани. Вярваме в себе си и ще ми бъде интересно като играч и като зрител“. Мачовете от Купа „Дейвис“ ще се проведат на 7 и 8 февруари в зала „Колодрум“ в Пловдив.

Още: Жалко! Иван Иванов пак остана на косъм от титла

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Купа Дейвис Иван Иванов тенис
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес