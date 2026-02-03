Иван Иванов разкри какво трябва да подобри, за да „отиде при мъжете“

След по-малко от седмица започва неофициалното световно отборно първенство за Купа „Дейвис“. За България то ще бъде открито от историческа среща с Белгия. Иван Иванов, който е в отбора на родината, даде интервю пред „Здравей, България“. Световният №1 при юношите и шампион от „Уимбълдън“ и US Open сподели кои са най-силните му страни и какво трябва да подобри, за да е готов за мъжкия тенис.

Иван Иванов: "Трябва да надградя както физиката, така и психиката"

Ето какво каза Иван Иванов за кариерата си в тениса: „Забравих рано за детството и още на 14 години заминах за Испания. Родителите ми идваха, но бях по един или друг начин сам. Трябва да работя върху психиката. Както знаете съм №1 при юношите, но за да отида при мъжете, трябва да надградя както физиката, така и психическата основа. Мисля, че психиката е по-важна, за да можеш да напреднеш.

"И ние сме надъхани"

Понякога, когато спечелиш някой турнир си мислиш, че си по-добър от преди, но когато имах възможност да отида на големите шлемове и да прекарам време с големите тенисисти, виждаш колко далеч си от истината“. Младият тенисист каза няколко думи и за предстоящия мач: „Ще бъде интересен двубой, защото и ние сме надъхани. Вярваме в себе си и ще ми бъде интересно като играч и като зрител“. Мачовете от Купа „Дейвис“ ще се проведат на 7 и 8 февруари в зала „Колодрум“ в Пловдив.

