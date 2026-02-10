Любопитно:

След раздялата с Лима: Левски отвори вратите за още един трансфер

10 февруари 2026, 10:50 часа 171 прочитания 0 коментара

През последните дни Левски промени плановете си за зимния трансферен прозорец. „Сините“ очакваха да приключат с работата си по селекцията след привличането на Марселино Кареасо, а неговият трансфер се проточи. Но с напускането на ненужния Фабио Лима, на „Герена“ се отвори място и ресурс за още един входящ трансфер. Желанието на Левски да привлече защитник не се пази в тайна.

Левски ще търси ново попълнение в защита

Според колегите от „Мач Телеграф“ новото попълнение на „сините“ ще бъде именно в защита. Особено след напускането на Цунами в посока Турция, тази позиция е най-важно да се подсили на „Герена“. Ако Фабио Лима беше останал в клуба, от Левски бяха готови да приключат трансферния пазар без нов защитник, а бразилецът щеше да запълва дупки. Но след като „сините“ се разделиха с офанзивния футболист, очакванията са на „Герена“ да пристигне ново попълнение до края на седмицата.

Още: Левски отнесе солена глоба след грозните сцени от мача с Лудогорец

Фабио Лима

Трансферният пазар у нас затваря на 24 февруари

Разбира се, първо трябва да мине 1/4-финалния сблъсък с Лудогорец за Купата на България, като „сините“ са напълно съсредоточени върху срещата. Тя ще се проведе в сряда, на 11 февруари, от 18:00 ч. на „Хювефарма арена“. Както Левски, така и другите клубове от Първа лига, имат време до 24 февруари да реализират всичките си трансфери. Тогава пазарът у нас затваря. Според запознати, на „Герена“ не търсят свободни агенти, а отново са се фокусирали върху играчи, за чиито права ще трябва да платят.

Още: Проблем за Левски: основен играч е под въпрос за мача с Лудогорец

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски зимен трансферен прозорец
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес