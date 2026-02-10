След раздялата с Лима: Левски отвори вратите за още един трансфер

През последните дни Левски промени плановете си за зимния трансферен прозорец. „Сините“ очакваха да приключат с работата си по селекцията след привличането на Марселино Кареасо, а неговият трансфер се проточи. Но с напускането на ненужния Фабио Лима, на „Герена“ се отвори място и ресурс за още един входящ трансфер. Желанието на Левски да привлече защитник не се пази в тайна.

Левски ще търси ново попълнение в защита

Според колегите от „Мач Телеграф“ новото попълнение на „сините“ ще бъде именно в защита. Особено след напускането на Цунами в посока Турция, тази позиция е най-важно да се подсили на „Герена“. Ако Фабио Лима беше останал в клуба, от Левски бяха готови да приключат трансферния пазар без нов защитник, а бразилецът щеше да запълва дупки. Но след като „сините“ се разделиха с офанзивния футболист, очакванията са на „Герена“ да пристигне ново попълнение до края на седмицата.

Трансферният пазар у нас затваря на 24 февруари

Разбира се, първо трябва да мине 1/4-финалния сблъсък с Лудогорец за Купата на България, като „сините“ са напълно съсредоточени върху срещата. Тя ще се проведе в сряда, на 11 февруари, от 18:00 ч. на „Хювефарма арена“. Както Левски, така и другите клубове от Първа лига, имат време до 24 февруари да реализират всичките си трансфери. Тогава пазарът у нас затваря. Според запознати, на „Герена“ не търсят свободни агенти, а отново са се фокусирали върху играчи, за чиито права ще трябва да платят.

