След историческия срив: Кой е човекът, който отново поема контрола над кариерата на Григор Димитров?

В динамичния свят на професионалния тенис рядко се случва "вторият дубъл" на едно партньорство да бъде по-обещаващ от първия, но за Григор Димитров и Джейми Делгадо обстоятелствата изглеждат точно такива. Първата ни ракета отново обединява сили с британския специалист, което се очертава като най-стратегическият ход в лагера на българина преди началото на ключовите битки на тревна настилка.

Завръщането на Делгадо стана възможно след любопитна рокада в Тура, която започна от щаба на Джак Дрейпър. Британецът прекара кратък и белязан от контузии период със своя сънародник, но след като Дрейпър реши да заложи на легендата Анди Мъри, за Григор се отвори перфектният прозорец да си върне наставника, с когото постигна най-впечатляващите си резултати в последно време.

Именно под ръководството на Делгадо българският топ тенисист преживя истинско прераждане, доказвайки на всички, че най-добрите му години съвсем не са в миналото. Чрез специфична методика специалистът успя да трансформира играта на Димитров, като го мотивира да качи мускулна маса и да премине към далеч по-офанзивен стил с агресивни излизания на мрежата. Тази промяна не закъсня да даде своите плодове под формата на първа титла от седем години насам, завръщане в челната десетка на световната ранглиста и паметни участия в четвъртфиналите на "Ролан Гарос" и US Open през магическия сезон 2024.

Досега Григор разчиташе на консултациите на Ксавие Малис и Давид Налбандиян, но тяхното присъствие бе по-скоро епизодично и нередовно. С включването на Джейми Делгадо се очаква той да поеме водещата роля в тренировъчния процес и да наложи нужния ритъм точно за сезона на трева, където стилът на българина е най-опасен. Тази рокада вдъхва нова надежда на феновете, че Григор е готов за още един голям полет в кариерата си.

