Квалификант чака Гришо на старта във Франция, неудобен съперник дебне Димитров във втория кръг

Григор Димитров ще започне срещу квалификант на турнира на клей от сериите „Чаланджър 175“ в Екс-ан-Прованс (Франция) с награден фонд 272720 евро. 34-годишният българин ще участва с „уайлд кард“ в надпреварата, като ще играе във веригата за първи път от 14 години, като за последно това направи през май 2012 година в Прага.

Григор Димитров има само две победи в 10 мача през сезона

Димитров има само две победи в десет мача през сезона на най-високо ниво в Тура на АТР, заради което падна на 137-ото място в световната ранглиста. След ранното си поражение от турнира Мастърс в Мадрид през миналата седмица хасковлията в момента дори е 168-и във виртуалната класация, като се надява с добро представяне в Екс-ан-Прованс да успее да възвърне част от загубените позиции.

При успех на старта българинът ще има трудно второ препятствие в лицето на водача в схемата Алекс Микелсен (САЩ), 37-и в света. Двамата се срещнаха за първи път през февруари в Далас и американецът спечели в три сета.

Хасковлията има четири титли в кариерата си от сериите „Чалънджър“ - две в Банкок (Тайланд) и по една в Женева (Швейцария) и в Шербур (Франция), където триумфира за последно във веригата през февруари 2011 година.

