На 45 години: Легендарната Винъс Уилямс се бори здраво, но отпадна от US Open

Двукратната шампионка Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис.

45-годишната американка, която получи „уайлд кард“, претърпя поражение от поставената под номер 11 полуфиналистка на „Флашинг Медоус“ от предишните два сезона Каролина Мухова (Чехия) с 3:6, 6:2, 1:6.

Уилямс, която записа рекордно 25-о участие в основната схема на турнира от Големия шлем в Ню Йорк след дебюта си през 1997 година, имаше само пет мача в последните две години заради физически проблеми, включително и операция през предишната кампания, но се представи повече от достойно срещу една от водещите тенисистки в момента.

Каролина Мухова изхвърли Уилямс от турнира

„Бях стресирана. Атмосферата беше невероятна. Тя е легенда на нашия спорт и беше много приятно да споделям корта с нея. Радвам се, че имах късмета да спечеля. Опитвах се да блокирам шума от трибуните, да се концентрирам върху собствената си игра. Във втория сет се позагубих, но съм доволна, че се събрах в третия. Щастлива съм, че се измъкнах по този начин“, коментира Мухова.

„Тя се представи невероятно. Преминала е през толкова много тенис генерации и продължава да обича тениса и да се наслаждава на играта. Това е прекрасно“, допълни чехкинята.

Петата в схемата Мира Андреева (Русия) стартира с впечатляваща победа с 6:0, 6:1 за 55 минути срещу американката Алиша Паркс.

Номер 9 Елена Рибакина (Казахстан) не остави много шансове на дебютиралата с „уайлд кард“ 16-годишна представителка на домакините Хулиета Переха и спечели с 6:3, 6:0.

Вицешампионката от 2017 година и шеста в схемата Медисън Кийс (САЩ) изненадващо отпадна след поражение от Рената Сарасуа със 7:6(10), 6:7(3), 5:7 след почти три часа и четвърт игра. Мексиканката изоставаше със сет и 0:3 гейма във втория, но стигна до обрат, записвайки едва втората си победа в основната схема на „Флашинг Медоус“.

Номер 12 и полуфиналистка през 2019 година Елина Свитолина също напусна рано надпреварата. Тя беше елиминирана с 2:6, 4:6 от унгарката Ана Бондар, който едва за втори път се класира за втория кръг в Ню Йорк.

