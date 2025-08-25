Войната в Украйна:

Новак Джокович тръгна с победа на US Open, но изправи на нокти своите фенове

25 август 2025, 13:32 часа 351 прочитания 0 коментара
Бившият номер 1 в световния тенис Новак Джокович стартира с победа участието си на последния за годината турнир от Големия шлем – US Open. Сръбската суперзвезда се класира за втория кръг на престижната надпревара, след като елиминира представителя на домакините Лърнър Тиен. Двубоят завърши при резултат 6:1, 7:6(3) и 6:2 за Ноле, който обаче изправи на нокти своите фенове.

Ноле победи американеца Лърнър Тиен 

Двубоят започна отлично за Джокович, който гони своята титла номер 25 от турнирите от Големия шлем, и той затвори първата част с категоричното 6:1. Във втория сет обаче сърбинът трябваше да се справя с физически проблеми. Все пак Ноле успя да преодолее дискомфорта и в крайна сметка спечели срещата. Това бе неговата 75-та победа в първия кръг на турнир от Шлема. Той също така вече има 80 успеха на централния корт в Ню Йорк - „Артър Аш“.

"Хубавото е, че сега ще имам два дни почивка" 

„Беше странен двубой. Първият сет мина за 20 минути, вторият – за час и 20. В началото се чувствах отлично, после се появи нещо физически странно. Важното е, че успях да запазя спокойствие и да спечеля тайбрека. След това отново започнах да се чувствам добре. Хубавото е, че сега ще имам два дни почивка до следващия мач“, заяви Новак Джокович след края на срещата с Лърнър Тиен.

