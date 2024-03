НА ЖИВО: Григор Димитров - Александър Зверев 6:4, 5:5, напрегнати геймове (ВИДЕО)

ВИЖТЕ: Къде ще дават Димитров - Зверев по ТВ

Мастърсът в Маями никога не е бил особено гостоприемен турнир за Григор Димитров, но тази година българинът прави истински фурор. След като до този момент в кариерата си никога не бе стигал по-далеч от 1/8-финалите, сега Гришо успя да си прокара път чак до полуфиналната фаза, отстранявайки и водача в схемата Карлос Алкарас.

Преди да отстрани Алкарас, Гришо се справи с Алехандро Табило, Яник Ханфман и Хуберт Хуркач, който е в топ 10 на света. В два от мачовете българинът трябваше да прави обрати. Срещу Карлос Алкарас обаче Григор Димитров изигра един от най-силните си мачове, а представянето му накара света да го сравни с Роджър Федерер от най-добрите му години.

Сега за Григор предстои мач срещу един съперник, който го победи цели четири пъти през миналата година - Александър Зверев. Гришо има само една победа в осем мача срещу германеца, и то през далечната 2014-а в Базел. Ако успее да стигне до победата, на финала Димитров ще срещне победителя от двойката Даниил Медведев - Яник Синер.

Гришо започна уверено срещата и с гейм на нула поведе в резултата. Реакцията на съперника бе подобаваща - 1:1. При второто си подаване хасковлията отново бе безкомпромисен и не даде повод на Зверев дори да си помисли за брейк. Българинът продължи да играе на високо ниво, но германецът не отстъпваше - 2:2.

В петия гейм зрителите станаха свидетели на най-дългото разиграване, спечелено от Александър Зверев. Нашият състезател отвърна с ас по диагонала, а впоследствие трябваше и да отразява точка за пробив. Все пак Димитров взе трудния гейм - 3:2. №5 в ранглистата на ATP пак сервира на високо ниво и изравни.

The LEVEL 😱



32 shots of pure quality from @AlexZverev&@GrigorDimitrov #MiamiOpen pic.twitter.com/7lf4HR9Vyp