Новак Джокович разкри кой е тенисистът, в когото вижда себе си

Новак Джокович говори за основната си прилика с лидера в световната ранглиста по тенис Яник Синер. Сърбинът, който е бивш номер 1 в класацията на АТП и има 24 спечелени титли от Големия шлем, е категоричен, че разпознава себе си в Синер. Той отбеляза, че и двамата са започнали със ски, което им е помогнало да се развият в тениса на по-късен етап. 25-годишният Яник Синер е побеждавал сръбския тенисист в 7 от общо 12 двубоя помежду им.

Новак Джокович: "Ските несъмнено ни дадоха голяма пъргавина"

Ето какво каза Новак Джокович: "Да, виждам себе си в Синер. Двамата започнахме със ски като първи спорт, той е от Южен Тирол, аз съм от Сърбия. На 13 години и двамата напуснахме дома си и бяхме принудени да пораснем бързо, далеч от семействата и любимите си хора. Ските несъмнено ни дадоха голяма пъргавина, добра координация и способност да се плъзгаме по всякакви повърхности. Гъвкавост на глезените, както и чувство за баланс и координация в горната и долната част от тялото.

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"Яник е изцяло отдаден на тениса"

Всичко това до голяма степен се дължи на опита, който натрупахме в спорта на сняг. Няма да навлизам в техническите детайли на тениса, който с Яник играем, но и там има много прилики. Яник е изцяло отдаден на тениса. Наблюдавам го и разпознавам себе си по толкова много начини. Желанието му да се усъвършенства, да расте и да се развива във всеки аспект. Яник, както и аз, никога не е напълно доволен от себе си. Винаги е имал шампионски дух. Той доминира на корта, но всяка сутрин се събужда с желание да бъде още по-добър от предишния ден.

Никоя победа не може да задоволи този глад, дори 24 титли от Големия шлем. Извън тениса, именно тази черта на характера ме сближава най-много със Синер".

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