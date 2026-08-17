Новак Джокович разкри важен детайл за края на кариерата му

След години на величие на корта, Новак Джокович е все по-близо до прекратяване на професионалната си кариера в тениса. 39-годишният сърбин говори за това при какви обстоятелства би искал да приключи своя път в спорта, като неговите думи бяха цитирани от "SPORT". Джокович сподели, че мечтата му да участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. все още е жива. Именно там той вижда перфектният завършек на кариерата си.

Новак Джокович: "Мисля, че мога да го направя"

Ето какво каза Новак Джокович: "Участие в следващите Олимпийски игри през 2028 продължава да бъде мечта, цел и желание за мен. Казах няколко пъти през последните години, че бих искал да стигна до Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис. Мисля, че мога да го направя. Ще видим. Ще зависи от това как ще реагира тялото ми и от много други обстоятелства. Днес не играя и не участвам в толкова турнири, колкото през последните 20 години.

Още: Новак Джокович срещна същите затруднения като Григор Димитров и отпадна на старта в Синсинати

"Тенисът остава центърът на професионалния ми живот"

Избрах този път, защото искам да прекарвам повече време със семейството си и наистина да се посветя на различните си роли в живота: съпруг, баща, син или брат, както и да развивам други неща, които ме интересуват. Разбира се, тенисът остава центърът на професионалния ми живот, но също така искам да намеря баланс, затова преосмислих графика си. Все още се надявам обаче да стигна до Олимпийските игри и да завърша кариерата си по този начин – със сръбското знаме на раменете си".

Още: Звезден тандем: Джокович и Сабаленка ще атакуват титлата на смесени двойки на US Open! (ВИДЕО)