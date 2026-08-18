В Германия треперят: Голямата звезда на Байерн припадна във втори пореден мач

Една от големите звезди на Байерн Мюнхен изправи косите на всички в Германия. Става въпрос за Джамал Мусиала, който предизвика нови опасения за здравето си, след като припадна на терена по време на приятелски мач срещу Хайденхайм. Тревожният инцидент се случи само няколко дни, след като полузащитникът на баварците претърпя подобен епизод в мача срещу РБ Лайпциг, което повдигна сериозни въпроси относно физическото му състояние. Самият Мусиала обясни, че припадъците се дължат на неврологична дисфункция, която се лекува лесно.

Джамал Мусиала припадна в два поредни мача на Байерн

Преди дни Мусиала припадна по време на победата на Байерн Мюнхен с 3:1 над РБ Лайпциг. В този мач той влезе на терена като резерва в 81-вата минута и отбеляза гол, след което изглеждаше нестабилен. Съотборникът му Исмаел Сайбари реагира бързо, като хвана Мусиала и предотврати тежко падане. След инцидента спортният директор на Байерн Мюнхен Макс Еберл заяви: "Най-важното е, че той е добре. Няма какво да се каже за нищо друго", като се опита да успокои феновете. Немското издание "Bild" предположи, че температурите, достигнали 33 градуса по Целзий в Мюнхен, са причинили проблеми с кръвообращението, което първоначално обясни защо Мусиала изпитваше затруднения, въпреки че беше играл само за кратко време.

ОЩЕ: Звездата на Байерн коментира бъдещето си: 40-годишният Нойер все още не мисли за отказване от футбола!

Ситуацията се повтори в мача с Хайденхайм само четири минути след като влезе като резерва. Полузащитникът бе пуснат в игра в 61-вата минута, но малко след това падна на терена, без да е в контакт с топката, което накара медицинския екип да се втурне на терена. В крайна сметка Мусиала успя да напусне терена със собствени сили, изглеждайки зашеметен. Този тревожен инцидент се случи, въпреки че играчът беше преминал медицински прегледи преди мача. Треньорът Венсан Компани даде игрово време на Мусиала, тъй като тези прегледи не разкриха никакви сериозни медицински проблеми, а температурите бяха значително по-ниски, отколкото по време на предишния му пристъп.

Поредицата от инциденти е особено тревожна, като се имат предвид сериозните контузии, с които Мусиала се сблъска през последните сезони. Полузащитникът претърпя фрактура на фибулата по време на Световното клубно първенство на ФИФА през 2025 година и прекара няколко месеца във възстановяване извън терена. Той се завърна на терена през януари, но получи контузия в глезена, който наложи внимателно лечение от страна на медицинския екип. Байерн Мюнхен следи отблизо напредъка му, особено след като той пожертва значителна част от лятната си ваканция, за да премине през индивидуална рехабилитационна програма. Фактът, че Мусиала се нуждаеше от спешна медицинска помощ два пъти в кратък период от време, естествено хвърли сянка върху интеграцията му обратно в основния състав.

Медицинският екип на Байерн Мюнхен ще проведе изчерпателни изследвания, за да установи основната причина за тези повтарящи се припадъци. Очаква се Мусиала да бъде изключен от тренировките, докато клубът разследва проблема задълбочено. Осигуряването на дългосрочното му здраве остава абсолютен приоритет и Байерн Мюнхен вероятно ще прояви изключителна предпазливост, преди да му позволи да се върне към състезателния футбол.

ОЩЕ: В Байерн ще си отдъхнат: Хари Кейн подновява договора си с германския хегемон!