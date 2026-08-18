Изненада! Заформя се звездно отсъствие на последния турнир от Големия шлем за сезона

Решението на световния №1 в тениса Яник Синер да пропусне Мастърс-а в Синсинати тази седмица първоначално беше обявено като предпазна мярка, но според последните слухове надеждите му да играе на последния за сезона турнир от Големия шлем също са под въпрос. Италианецът се оттегли от надпреварата от сериите Мастърс 1000 в Синсинати поради проблем с коляното и не е играл в състезателен мач, откакто спечели титлата от Уимбълдън през юли месец. Той възнамеряваше да играе само в един подготвителен турнир преди участието си на US Open, но отсъствието му предизвика много учудване.

Участието на Синер на US Open е под въпрос

Изглеждаше, че шампионът от US Open 2024 засилва тренировките си в клипове, публикувани в социалните му мрежи по-рано този месец, но тези кадри не се появяват през последните дни и сега се предполага, че решението за участието му в Ню Йорк може да е предстоящо. Италианските медии съобщават, че Синер се готви да премине фитнес тест, след като бе подложен на серия от изследвания в медицинския център "J Medical Centre" в Торино, свързан с футболния гранд от Серия А Ювентус.

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Синер ще трябва да изиграе няколко сета с висока интензивност, за да има шансове да защити титлата си, а бившият британски №1 Грег Руседски е сред онези, които се съмняват дали той ще бъде в Ню Йорк. Италианецът трябва да отлети за САЩ следващата седмица, за да се аклиматизира и да се подготви за US Open, ако планира да играе, така че решението дали ще участва в последния турнир от Големия шлем за 2026 година ще трябва да бъде взето през следващите три или четири дни. След като в неделя отпразнува 25-ия си рожден ден, най-добрият подарък, на който той ще се надява, е бързо възстановяване, за да може да се бори за още една титла, която да добави към короната от Уимбълдън, спечелена миналия месец. Припомняме, че участието на Карлос Алкарас също е под въпрос.

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