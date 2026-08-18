Войната в Иран::

На мен също ми е топло! Допамин за вторник

18 август 2026, 22:30 часа 544 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
На мен също ми е топло! Допамин за вторник

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Чудесен пример за отношение, грижа и състрадателност към животните - в Сицилия кучетата могат да намерят подслон от смазващите горещини в магазините на Lidl. Дано навсякъде се научим да бъдем човеци към животните:

"Ти знаеш ли, че имаш страшни очи!" Допамин за 15 август

 

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Кучета усмивка Жега настроение Допамин куче усмивки горещини кучета добро настроение
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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