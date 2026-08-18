На мен също ми е топло! Допамин за вторник

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Чудесен пример за отношение, грижа и състрадателност към животните - в Сицилия кучетата могат да намерят подслон от смазващите горещини в магазините на Lidl. Дано навсякъде се научим да бъдем човеци към животните:

"Ти знаеш ли, че имаш страшни очи!" Допамин за 15 август

In Sicily, Italy, dogs are being allowed into supermarkets so they can stay cool during the heat wave 🥰 pic.twitter.com/JoHIUitRob — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2026